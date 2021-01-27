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HaberlerSağlıkBİLİM KURULU SON DAKİKA: Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması! - Haberler
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Son dakika... Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu ile yapılan toplantı sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandığını belirten Koca, yarından itibaren 75 yaş üzeri kişilerin randevu alarak aşı olabileceğini açıkladı.

BİLİM KURULU SON DAKİKA: Bakan Koca'dan kritik aşı açıklaması! - Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, "Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklediğimiz mücadele gücü olan aşı uygulanabilir hale geldi. 30 Aralık'ta ülkemize gelen ilk parti olan 3 milyon doz aşının gerekli kontrollerinin tamamlanması ile 13 Ocak günü 'Acil Kullanım Onayı' verilerek yaygın aşılama dönemini başlatmış olduk" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN AŞILANMASI TAMAMLANDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı kampanyasını başlatmak için bizzat Ankara Şehir Hastanesin'de ilk doz aşısını yaptırdığını anımstan Koca, "Kendilerine hem tüm vatandaşlarımızın aşılanması adına yaptığımız çalışmalara verdiği destek hem de bu konuda da gösterdiği önderlik için minnettarız. Bilim Kurulumuzun önerileri ile hazırlanan aşı programına göre öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanması tamamlandı. Sağlık çalışanlarımızın aşılanması savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eşdeğerdir. Mücadelenin en ön safında bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yaklaşmışlardır. Sağlık çalışanlarımızı takiben engelli, yaşlı bakım evleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yerlerinde aşılamaları tamamlandı. Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu. Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi" açıklamasında bulundu.

'YARINDAN İTİBAREN 75 YAŞ ÜZERİNDEKİ VATADAŞLARI AŞIMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Koca, pazartesi günü 80 yaş üzerindeki vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanmasına başlandığını belirterek, "Yarın sabahtan itibaren yeni bir adıma geçerek 75 yaş üzerindeki vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarında aşılamaya başlayacağız. Yarından itibaren 75 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarından randevu alarak aşı olmaya gidebilecekler. Ülkemizde aşı programında kullanılan inaktif aşının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon dozluk bölümü hafta başında ülkemize getirildi. Gerekli testlerin tamamlanmasından sonra aşılar kullanıma sunulacaktır" dedi.

'VAKA SAYISINDA YÜZDE 80'E VARAN HIZLI BİR DÜŞÜŞ SAĞLANDI'

"Virüsün dünyadaki seyri gerek merkez ve taşra teşkilatımız tarafından gerekse Bilim Kurulumuzca düzenli olarak takip edilmektedir" diyen Koca, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

"Bildirilen mutasyonlar üzerine İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'yla olan uçuşlar durdurulmuştu. Brezilya ile olan uçuşlar da buna eklendi. Özellikle Güney Afrika'da bildirilen mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia edilmektedir. Mutant virüsün görüldüğü yerler karantina altına alınmaktadır. Ülkeler yeniden sınırlarını kapatmaya başlamıştır. Bu durum tedbirleri elden bırakmamamız konusunda bize önemli bir hatırlatıcı olmuştur. Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5 bin- 7 bin arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır. Mücadelenin bu döneminde kalabalık ve kapalı ortamlarda bir araya gelmek yaklaştığımız mutlu günleri görme hedefinden bizi uzaklaştırabilir. Bu konuda vatandaşlarımızı azami derecede kısıtlama ve tedbirlere uymaya davet ediyorum. Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır."

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