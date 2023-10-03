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Dün sabah saatlerinde bilirkişi heyeti çalışmalarını sürdürürken, Üzeyir U. ve Erol S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında 3 kişi yaralandı. Olayda Üzeyir U. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralanan Erol S. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokakta inceleme yapan ekipler, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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"HERŞEY BİLİRKİŞİ EKİBİNİN YANINDA OLDU" Aynı sokakta giyim mağazası bulunan Mehmet Karatekin, "Burada bir hisse anlaşmazlığı var. Adamlar geldi tartıştılar. Hisse anlaşmazlığı. Üzeyir ağabey ile karşı taraf birbirini vurdu. Biri ağır yaralı, toplamda 3 yaralı var. Hastaneye kaldırdık. Dükkan satışıyla alakalı tartışma uzun süredir var. Biri '2 hisse benim' diyor, diğeri '3 benim' diyordu. Bugün sabah keşif için gelmişlerdi. Burada birbirlerini görünce tartışıp, birbirlerine sıktılar. Her şey bilirkişi ekibinin yanında oldu, onlar çıkıyorlardı" dedi.