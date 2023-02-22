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Diyarbakır'da içler acısı görüntü! Binalar gitti, tabelalar geldi

Depremin vurduğu Diyarbakır'da içler acısı bir görüntü ortaya çıktı. Kentte yıkılan 7 binanın yıkımından sonra toplanan molozlar belediyeye ait alana getirildi. Her bir yapıya ait molozların başına ise binanın isminin yer aldığı tabelalar konuldu

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DHA
  • Son dakika: Binalar gitti, tabelalar geldi!

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da Yenişehir ilçesinde Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı ve Elazığ Bulvarı´ndaki Galeria Sitesi ile merkez Bağlar ilçesindeki Tesisler Kavşağı'nda bulunan Serin-2 Apartmanı, 5 Nisan Mahallesi'ndeki Yoldaş Apartmanı, Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki Dündar Apartmanı ve Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı yıkıldı.
  • Son dakika: Binalar gitti, tabelalar geldi!

    Hasar gören Bağlar ilçesindeki Altınkaya Apartmanı da boşaltıldıktan sonra yıktırıldı.

     
  • Son dakika: Binalar gitti, tabelalar geldi!

    Arama kurtarma çalışmalarının ardından enkaz kaldırma çalışmalarından toplanan molozlar Yenişehir ilçesindeki Dokuzçeltik Mahallesi´ndeki hafriyat alanına hangi binalara ait olduklarını belirten tabelalar asılarak döküldü.
  • Son dakika: Binalar gitti, tabelalar geldi!

    Dökülen molozların bölüm bölüm dökülerek hangi binalardaki molozların döküldüğünün belirtildiği alanda polis, görevliler de kameralarla güvenliği sağlamaya başladı. Hafriyat alanındaki molozların arasında yıkılan binalarda oturanlara ait, top, oyuncak ve ev eşyaları olduğu gözlendi. Hukuki sürecin sona ermesinin ardından alanda ayrıştırma işleminin yapılacağı belirtildi. 
  • Son dakika: Binalar gitti, tabelalar geldi!

    "YER ALTI SULARINA ZARAR VERMEYECEK ŞEKİLDE STOKLUYORUZ"

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Koruma Başkanı Muhammed Ay,  "Hangi binadan, sokaktan geldiğine bakılarak ayrı ayrı kategorize ediyoruz. Şu an işin hukuki boyutu var. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın malları, ziynet eşyaları olabilir. Bu anlamda hukuki sürecin sonuna kadar burada depoluyoruz. Sonraki süreçte ise biz buradaki atıkları ayrıştırıp moloz yığınlarını demirden, çelikten ayırıp yine halkımızın hizmetine sunmak amacı ile kırma eleme tesisinden geçireceğiz. Diyarbakır´daki yollarda kullanmak için stokluyoruz. Burada aslında çevre felaketi söz konusu olabilir. Bütün Türkiye için yıkılan binlerce bina var. Evlerdeki televizyon, buzdolabı, klimalar oradan çıkan atıkların ve gazların oluşturduğu çevresel kirlilikler de var. "
  • Son dakika: Binalar gitti, tabelalar geldi!

    "Biz bunun da önüne geçmek için  yeni bir alan oluşturuyoruz. Kille ve kireç ile kaplıyoruz. Hafriyat atıkları kontrol yönetmeliği çerçevesinde çevreye ve yer altı sularına zarar vermeyecek şekilde stokluyoruz. Bunlar bizim ülkemizin öz kaynakları. Enkaz olsa bile tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir atıklar var içerisinde" dedi. 
  • Son dakika: Binalar gitti, tabelalar geldi!
  • Son dakika: Binalar gitti, tabelalar geldi!
  • Son dakika: Binalar gitti, tabelalar geldi!

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