Bingöl'de korkutan deprem!
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 12.26'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi
Giriş: 01.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 01.06.2025 - 12:56
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 12.26'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Özlüce Barajı olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Bingöl'ün Kiğı ilçesine 1,57 kilometre uzaklıkta olan depremin 7,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ