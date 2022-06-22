Son dakika: Bir haftada 3'üncü facia! Yine aynı yöntem

Bir haftada 3'üncü facia! Yine aynı yöntem 0:00 / 0:00

DHA

Ordu'da dereye elektrik vererek balık avladıkları sırada akıma kapılan kuzenler Oğuzhan Berber (25) ve Cihan Berber (21) hayatını kaybetti, arkadaşları Mehmet Güldür (18) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Korgan ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kuzenler Oğuzhan Berber ve Cihan Berber ile arkadaşları Mehmet Güldür, mahalledeki dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı.

Bu sırada elektrik akımına kapılan 3 kişi dereye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Oğuzhan ve Cihan Berber ile Mehmet Güldür, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kuzenler Oğuzhan ve Cihan Berber.

Kuzenler Oğuzhan ve Cihan Berber burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Mehmet Güldür'ün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.