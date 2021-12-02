Son dakika: Bir lodos alarmı daha! İstanbul için 'sarı kodlu' uyarı! - Haberler

Bir lodos alarmı daha! İstanbul için 'sarı kodlu' uyarı! 0:00 / 0:00

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA'da yer alan habere göre, Meteoroloji Marmara Bölgesi için de ayrı bir uyarıda bulundu. Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

KIYI EGE İÇİN DE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kıyı Ege için de kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, gece kıyı Ege'de başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, yarın sabahtan itibaren kuvvetini artırması bekleniyor.

Yağışların, cumartesi akşama kadar aralıklarla İzmir, Aydın, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Manisa merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli, İzmir'in güneybatı kıyı ilçeleri ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

BOZCAADA'YA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, yarın Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00 ile Geyikli'den ise 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

Öte yandan Bozcaada'dan saat 18.00 ile Geyikli'den saat 19.00 seferinin ise gün içinde netlik kazanacağı belirtildi.

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