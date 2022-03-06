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BM: Ukrayna'da 364 sivil öldü, 759 sivil yaralandı, gerçek sayı çok yüksek olabilir

Son dakika haberine göre Rusya'nın işgal harekatına başladığı Ukrayna'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), ülkede 24 Şubat'tan bu yana en az 364 sivilin öldüğünü, 759 sivilin yaralandığını, gerçek sayının ise çatışma bölgelerinden bilgilerin geç alınmasından dolayı çok daha fazla olduğunun sanıldığını bildirdi. Ukraynalı yetkililer ise, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtti

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler'den Rusya - Ukrayna Savaşı açıklaması! Rusya'nın işgal hareketında korkunç bilanço
Birleşmiş Milletler açıkladı! Korkunç bilanço
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AA

BM, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta sivillere ilişkin istatistikleri paylaşmaya devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini açıklamıştı.

UKRAYNALI YETKİLİLER: ÖLÜ SAYISI 2 BİNDEN FAZLA

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan yazılı açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlattığı 24 Şubat'tan 5 Mart gece yarısına kadar 364 sivilin öldüğü, 759 sivilin yaralandığı bilgisi verilerek, "OHCHR, özellikle hükümet kontrolündeki bölgelerde ve son günlerde, yoğun çatışmaların sürdüğü bazı yerlerden bilgi alınmasının gecikmesi ve pek çok raporun hala teyit edilmeyi beklemesinden ötürü gerçek rakamların oldukça yüksek olduğuna inanıyor.” ifadesi yer aldı.

Öte yandan Ukraynalı yetkililer, ölü sayısının 2 binden fazla olduğunu belirtiyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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