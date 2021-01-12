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Deniz çayırlarının korunması için BM destekli proje başlatıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayalet ağlar ve kaçak avcılık malzemelerinin, "su altının ormanları" olarak bilinen ve ekolojik dengeyi koruyan deniz çayırlarını tehdit etmesi nedeniyle Ege Ekoturizm Derneği'nce BM Küresel Çevre Fonu destekli proje başlatıldı. Bölgede 19 adayı kapsayan ve 700'den fazla deniz canlısını barındıran Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın derinlerine inen uzmanlar, deniz çayırlarının üzerindeki hayalet ağ ve kaçak avcılık av malzemelerini temizledi

SON DAKİKA! 'Denizin ormanına'na BM destekli koruma
'Denizin ormanına'na BM destekli koruma
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hayalet ağlar ve kaçak avcılık malzemelerinin deniz çayırlarını tehdit etmesi nedeniyle Ege Ekoturizm Derneği'nce Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Çevre Fonu destekli proje başlatıldı.

Bölgede 19 adayı kapsayan ve 700'den fazla deniz canlısını barındıran Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın derinlerine inen uzmanlar, deniz çayırlarının üzerindeki hayalet ağ ve kaçak avcılık av malzemelerini temizledi. Proje koordinatörü ve su altı eğitmeni Koray Gerçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezi Ayvalık'ta bulunan Ege Ekoturizm Derneğince, BM Küresel Çevre Fonundan destek temin edilerek Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki deniz çayırlarının haritalanması, sağlık durumlarının yanı sıra çevreye, ekonomiye ve ekolojiye etkisini araştıran projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

'DENİZLERİN ORMANI KONUMUNDADIR'

Deniz çayırlarının halk arasında "erişte" olarak bilindiğini hatırlatan Gerçe, "Ege kıyılarında bol rastlanılan bir canlı türüdür bu. Birçok hayvan türü ve alglere ev sahipliği yapmaktadır. Balıkların barınma alanıdır. En önemli özelliği de karbon emilimi tutarak metrekare başına günde 10 litre oksijen sağlıyor. Adeta denizlerin ormanı konumundadır. Ayvalık, denizindeki bu kadar bol bir biyoçeşitliliğe sahip olmasını bu deniz çayırlarına borçludur" ifadelerini kullandı.

'AV MALZEMELERİ VE HAYALET AĞLARI TESPİT ETTİK'

Gerçe, proje kapsamında akademisyenlerle çalıştıklarını belirtti. Doğu Akdeniz Üniversitesinden deniz biyoloğu Doç. Dr. Burak Ali Çiçek ile Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda 93 dalış gerçekleştirdiklerini ifade eden Gerçe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dalışlarda, kaçak avcılıkta kullanılan av malzemeleri ve 'hayalet' olarak da nitelendirdiğimiz ölü ağları tespit ettik. Ölü ağ dediğimiz, balıkçıların suya çöp olarak bıraktıkları ağlardır. Bu ölü ağların içinde birçok canlının mahsur kaldığını, mercan resiflerine zarar verdiğini, deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkilediğini ve deniz dibi habitatını bitirmeye başladığını gördük. Yaptığımız dalışlarla bu ağları temizledik. Bu dalışlarımızda birçok canlıyı mercek altına aldık. Ahtapotlar, böcekler ve köpek balıklarına denk geldik. Hem o hayalet ağları bulundukları yerlerden çıkardık hem de şamandıralayıp markalayarak bunları ilerleyen zamanlarda çıkarabilmek için programlarımızı hazırladık."

'YEREL YÖNETİMLERDEN DE DESTEK BEKLİYORUZ'

Proje kapsamında özellikle BM Küresel Çevre Fonu'ndan önemli bir destek aldıklarını aktaran Gerçe, ayrıca yerel yönetimlerden destek beklediklerini, ilerleyen aşamalarda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesini projeye dahil etmek istediklerini sözlerine ekledi.

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