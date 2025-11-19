Böcek ailesinin ölümüyle ilgili konuşan Bakan Memişoğlu: İnceleme yapılıyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili "İki hastanede arkadaşlar gerekli müdahaleyi yapmış. Hastane süreçlerinde sıkıntı görünmüyor ama her ihtimale karşı inceleme yapıyor" dedi
Giriş: 19.11.2025 - 12:06 Güncelleme: 19.11.2025 - 12:13
