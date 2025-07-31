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        Haberler Gündem Muhittin Böcek'in gelinine tutuklama talebi

        Böcek'in gelinine tutuklama talebi

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 20:57 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:18
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        Böcek'in gelinine tutuklama talebi
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        Antalya’da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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