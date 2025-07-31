Böcek'in gelinine tutuklama talebi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Giriş: 31.07.2025 - 20:57 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:18
Antalya’da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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