Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu!

GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle boğaz hattına yoğun şekilde hakim oldu. Şehrin iki yakası adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise hem kara hem de deniz trafiğinde büyük ölçüde azaldı.