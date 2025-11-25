Habertürk
        Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı | Son dakika haberleri

        Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı

        İstanbul Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı!

        Giriş: 25.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:15
        İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Şehrin iki yakası adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise hem kara hem de deniz trafiğinde büyük ölçüde azaldı.

        GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu!

        GÖRÜŞ MESAFESİ AZALDI

        İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran sis, özellikle boğaz hattına yoğun şekilde hakim oldu. Şehrin iki yakası adeta sis bulutları arasında kaybolurken, görüş mesafesi ise hem kara hem de deniz trafiğinde büyük ölçüde azaldı.

