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İstanbul Boğazı'nın geleceğini tehdit eden tehlike! Boğaz'ın dibi her geçen gün doluyor

Amatör olta balıkçıları, İstanbul'un adeta simgesi konumunda. Balık tutkunlarının oltalarına ağırlık yapması için taktıkları kurşun ise hem eşsiz Boğazı hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Zehirli tehdidin sebebi ise içerisinde bulunan ağır metaller. Kurşunun denize düştükten sonra dibe çöktüğünü belirten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ, "Kurşun toksik, yani zehirli bir madde. Çöken kurşun tuzlu suyla beraber zaman içerisinde erozyon yaşar. Uzun vadede balıkların yaşam alanlarını, yumurta ve larvalarını etkilemesi, kas dokularında birikerek soframıza ulaşması ve orada birikerek kanserojen etkiye sebep olması en vahim olarak vereceğimiz örnekler" dedi

SON DAKİKA: Boğaz'ın geleceğini tehdit eden tehlike!
Boğaz'ın geleceğini tehdit eden tehlike!
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DHA

İstanbul'da balık tutkunlarının oltalarına ağırlık yapması için taktıkları kurşun hem Boğaz'daki canlıları hem de insan sağlığını zehirliyor. Sebebi ise içerisinde bulunan ağır metaller.

Kurşunun denize düştükten sonra dibe çöktüğünü belirten İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ, "Kurşun toksik, yani zehirli bir madde. Çöken kurşun tuzlu suyla beraber zaman içerisinde erozyon yaşar. Uzun vadede balıkların yaşam alanlarını, yumurta ve larvalarını etkilemesi, kas dokularında birikerek soframıza ulaşması ve orada birikerek kanserojen etkiye sebep olması en vahim olarak vereceğimiz örnekler" dedi.

ÇÖZÜM İÇİN FARKINDALIK

Zehirli kurşunun sadece olta balıklarıyla değil endüstriyel atıklarla da mavi sulara karıştığını söyleyen Prof. Dr. Altuğ, çözümün farkındalıkla olabileceğini belirterek, "Amatör olarak avlanan kişilere bunun etkileri ne kadar çok anlatılır ne kadar çok farkındalık artarsa, onların yoğun olarak avlandığı ve kurşun düşürdüğü yerlerde toplanması kural haline gelirse bir nebze zararı azaltmış oluruz. Kurşunu denizden kontrolsüz bir biçimde toplayanların olmasının yanı sıra lokal olarak yoğun olduğu yerlerde düzenli toplayıcı sistemlerini kurulması çözüm olabilir" dedi.

'SÜPER GÜÇLÜ BAKTERİLER ORTAYA ÇIKABİLİR'

Prof. Dr. Altuğ, "Özellikle kimyasal olarak toksik etkileri bulunan kimyasalların denize girmesi denizde bulunan bakterilerin bunlara karşı savunma geliştirmesine ve direnç kazanmasına yol açıyor. Dolayısıyla bugün Kovid-19 varken yarın da bu kadar çok kirleticiye, ağır metale direnç kazanmış süper güçlü bakterinin çıkmayacağını garanti edemez" dedi.

'15-20 TON ÇIKAR, BİR KAMYONLA TAŞIYAMAZSIN'

Sarıyer Sahili'nde olta malzemeleri satan Serkan Eser, kurşunun balıkçılığın olmazsa olmazı olduğunu belirterek, "İnsanlar bir çapari takımı aldığı zaman mutlaka bir kurşun da alıyor yanında. Ayda 100 kilodan fazla satıyorum" dedi. Aynı zamanda dalgıçlık da yapan Eser, "Sadece bulunduğumuz bölgeyi hesaplasak 15-25 ton çıkar. Bir kamyonla taşıyamazsın çıkan kurşunu. Kıyıdan 100 metreye kadar olta atabilirsin. Ben 50 metreye kadar dalabiliyorum. Açıkta çok daha fazla kurşun vardır. Ben profesyonel olduğum halde 4-5 tane koparıyorum. Acemiler çok daha fazla kurşun koparıyor" diye konuştu.

'ZARARI VAR MI HİÇ BİLMİYORUM'

Kurşunun kilo ile uygun fiyata satıldığını söyleyen amatör balıkçı Musa Özdemir, "Ayda bir kilo kurşun harcıyorum. Zaten bir kurşun 100 gram, 10 tanesi 1 kilo yapar. Daha fazlası bile harcandığı olabilir" derken, bir başka amatör balıkçı Kemal Demir ise kurşunun denize olan zararlarını bilmediğini ifade ederek, "25 senedir boğazda balık tutuyorum. Kurşuna bir alternatif görmedim. Malzemecilerde de görmedim alternatifini. Denize bir zararı var mı hiç bilmiyorum" şeklinde konuştu.

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