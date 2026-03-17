Boğazda gemi trafiği askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" açıklamasında bulundu
Giriş: 17.03.2026 - 09:05
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." ifadelerine yer verildi.
