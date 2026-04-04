Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Trafik TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 6 yaralı - Son dakika Bolu haberleri

        Bolu’da TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 6 yaralı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde TEM Otoyolu'nda kaygan zemin nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 15:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu’nun Gerede ilçesinde, TEM Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobil çarpıştı. Kazayı fark edemeyen ve duramayan arkadan gelen araçların da karışmasıyla 1'i panelvan minibüs, 9'u otomobil olmak üzere toplam 10 araç birbirine girdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Zincirleme kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'da 5,2 büyüklüğünde deprem

        Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Tuşba olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Boğazlar, bombalar ve mesajlar
        Boğazlar, bombalar ve mesajlar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Türkiye kültür ve turizmde küresel güç olmaya devam ediyor
        Türkiye kültür ve turizmde küresel güç olmaya devam ediyor
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Galatasaray ve Fenerbahçe 3. randevuda
        Galatasaray ve Fenerbahçe 3. randevuda
        4 gün arayla kalp nakli oldular: Abi kurtulduk
        4 gün arayla kalp nakli oldular: Abi kurtulduk
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası