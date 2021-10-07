HAVADA PANİK! Son dakika: Bomba ihbarı yapılan uçak Trabzon'a acil iniş yaptı

Bomba ihbarı yapılan uçak Trabzon'a acil iniş yaptı 0:00 / 0:00

DHA

Kuveyt-Trabzon seferini yapan J-9313 sefer sayılı Airbus A320 tipi yolcu uçağı havada olduğu sırada bomba ihbarı yapıldı. Bunun üzerine uçak, Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

DHA'nın haberine göre, yolcular tahliye edilirken, havalimanında geniş güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ve ambulansların bekletildiği havalimanında bomba imha uzmanı ekipler uçakta arama başlattı.

"İHBAR KUVEYT HAVA YOLLARI GENEL MERKEZİNE YAPILDI"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da yaptığı açıklamada, "Uçakta 51 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Tahliyeler gerçekleşti. Şu an detaylı arama işlemleri yapılıyor. Aramalar sona erince uçağımız seferine devam edecek. İhbar ise Kuveyt Hava Yolları Genel Merkezi'ne yapılmış. Biz de bu doğrultuda gerekli işlemleri gerçekleştirdik" dedi.