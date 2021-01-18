En çok Şırnak'ta arttı

HABERTURK.COM

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi, sosyal güvenlik primi, motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi, trafik cezası, genel sağlık sigortası (GSS) primi, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) kullanılan öğrenim kredisi, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş cezası gibi devlete olan borçların yapılandırma başvuruları devam ediyor. Başvuru süresi normalde 31 Aralık’ta sona erecek iken cumhurbaşkanı kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatıldı.

Kanunda, başvuru ve ilk taksit sürelerinin uzatılması konusunda sadece bir defaya mahsus bir aylık uzatma yetkisi verilmiş bulunuyor. Bundan sonra kararname ile süre uzatımı yapılamayacak.

BAŞVURULAR 1 ŞUBAT’TA SONA ERECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) olan borçlar ile vergi daireleri ve diğer kamu kurumlarına olan borçlar için 1 Şubat 2021 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. İnternet üzerinden yapılan başvurular 1 Şubat’ta saat 23.59’a kadar devam edecek.

PEŞİN ÖDEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılandırılan borçları peşin ödeyenler gecikme faizi ve gecikme zammının yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90’ından kurtulacaklar. Anaparanın yanı sıra enflasyon farkı olarak hesaplanan tutarın sadece yüzde 10’luk kısmını ödeyecekler.

Peşin ödeme, özellikle eski tarihli borçlarda büyük avantaj sağlıyor. Peşin ödemelerin ilk taksit ödeme süresi içinde yapılması gerekiyor.

İlk taksit ödeme süresi, SGK dışındaki tüm kurumlara olan borçlarda normalde 28 Şubat’ta sona erecek. Ancak, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 1 Mart’a kadar ödeme yapılabilecek. Vergi, trafik cezaları, öğrenim kredileri (KYK borçları),emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, köprü otoyol kaçak geçiş ücreti gibi borçların ilk taksitleri ve peşin ödemeleri 1 Mart 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların ilk taksitleri ve peşin ödemeleri ise 31 Mart tarihinde sona erecek.

SGK PRİM BORÇLARI İÇİN UCUZ BANKA KREDİSİ

SGK Başkanı İsmail Yılmaz ile kamu bankalarının yöneticileri arasında imzalanan protokol uyarınca, yapılandırılan borcunu ödemesi halinde aylık bağlanabilecek durumdaki vatandaşlara, ucuz banka kredisi ile emeklilik imkanı sunuldu. SGK’ya olan borçlarını yapılandıranlar, hesaplanan prim tutarını 31 Mart’a kadar aylık yüzde 1,60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanarak ödeyebilecekler. Banka kredisi taksitleri emekli aylığından tahsil edilecek.

Borcunu kredi kullanarak ödemek isteyenler sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma başvurularını sosyal güvenlik il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine yapacaklar. Buralardan kendilerine emekli olabileceklerine dair yazı ile birlikte Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinden herhangi birine müracaat ederek kredi kullanabilecekler.

KİMLER BANKA KREDİSİ KULLANABİLECEK?

SGK’nın anlaştığı kamu bankalarından kredi kullanabilecek olan vatandaşlar şöyle:

- Birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda 4/b’den (BAĞ-KUR) yaşlılık aylığı bağlanabilecek olanlar,

- 4/b prim borcunu ödemesi durumunda 4/a’dan (SSK) yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

- Ek-5 (tarım) sigortalıları ile Ek-6 (şehiriçi toplu taşıma aracı personeli ve sanatçılar) kapsamında çalışanlardan birikmiş prim borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

- Askerlik ve doğum borçlanmasını yapması durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar,

- Durdurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalılar.

İSTEYEN TAKSİTLE ÖDEYEBİLECEK

Borunu ilk iki taksit süresinde ödeyenler, anaparanın tamamını, hesaplanan enflasyon farkının ise yarısını ödeyecekler.

İsteyen vatandaşlar borçlarını 3 yıla kadar taksitler halinde ödeyebilecekler. Taksitli ödemede öncelikle gecikme faizi ve gecikme cezası yerine enflasyon farkı hesaplanacak. Anapara ve enflasyon farkından oluşan tutarların taksitle ödenmesi halinde, taksit süresine göre değişen faiz alınacak. Ancak, faiz tutarı da düşük oranda belirlendi.

Borçlar 6, 9, 12 veya 18 aylık taksitler halinde ödenebilecek. Taksit faizi, 6 taksitle ödemede yüzde 4.5, 9 taksitle ödemede yüzde 8.3, 12 taksitle ödemede yüzde 10.5, 18 taksitle ödemede ise yüzde 15 olarak uygulanacak.

Taksitle ödenecek toplam tutar, kurumun hesaplayacağı anapara ve enflasyon farkının katsayı ile çarpımıyla bulunacak. Örneğin, anapara ve enflasyon farkı 1000 TL olan kişi 6 ayda ödemeyi seçerse, ödeyeceği toplam taksitli tutar 1000 TL X 1.045 = 1045 TL olacak. Bu parayı 174.17 TL’lik 6 taksit halinde ödeyecek.

Aynı kişi 18 taksitte ödemeyi seçerse bu kez 1000 TL X 1.15 = 1150 TL’yi 63.89 TL’lik 18 eşit taksitte ödeyecek. Geçen yılki enflasyonun yüzde 14.60 olduğu dikkate alınırsa taksitle ödemeyi seçenler de enflasyonun hayli altında faizle ödeme yapabilecekler.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILABİLECEK?

Kovid-19 pandemisi gereği konulan yasaklara uymayanlar ile kapalı alanlarda sigara içme yasağını ihlal edenlerin para cezaları yapılandırılmayacak.

Yapılandırma kapsamındaki borçlar şöyle:

Maliye’ye olan vergi borçları,

Sosyal Güvenlik Kurumunca takip edilen sigorta primleri, genel sağlık sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

Kredi Yurtlar Kurumu’na olan öğrenim kredileri,

Motorlu taşıt vergileri,

Trafik cezaları,

Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş cezaları,

Seçim, nüfus, askerlik para cezaları,

Gümrük Bakanlığınca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları,

Çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

İl özel idarelerinin, asli ve fer’i amme alacakları,

Belediyelerin vergi, emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi alacakları,

Belediyelere olan su ve atık ücretleri.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK),TÜRMOB, Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) aidatları.