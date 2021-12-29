Boşanma aşamasındaki karısını katletti! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle aralarındaki sorun nedeniyle bir süredir arkadaşının evinde kalan Güzin Çetin, kendi evine eşyalarını almak için gelince Turgay Çetin ile karşılaştı.

ATEŞ ETTİKTEN SONRA KENDİSİNİ VURDU

DHA'nın haberine göre, Güzin ve Turgay Çetin çifti, tartışmaya başladı. Turgay Çetin, eşi Güzin Çetin'e tabancayla ateş ettikten sonra kendisini de vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ve polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis, evin içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

KOMŞUSU, EVE GELMEMESİ İÇİN UYARMIŞ

Polis ekipleri, sitede yaşayanların da ifadelerine başvurdu. İsmi öğrenilemeyen komşu, sabah saatlerinde Güzin Çetin ile telefonda görüştüklerini, eşinin evde olması nedeniyle gelmemesi konusunda uyardığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.