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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Bu kez doktor hastasını darbetti! - Haberler
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Doktor ile hastası arasındaki tartışma karakolluk oldu

İzmir'de akılalmaz bir olay yaşandı. Kentte, Çağlar Uluğ (30),alerji olan 10 aylık oğlunu muayenehanesine götürdüğü Prof.Dr. Hasan Y.’nin kendisini darbettiği anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Uluğ, darp raporu alıp, doktordan şikayetçi oldu. Suçlamayı kabul etmeyen Hasan Y. ise, “Otuz yıllık doktorum. Saygın bir öğretim üyesiyim. Hastam, bana küfretmiş bilgim dışında reaksiyonumu kaydetmiş. Görüntüleri de sizlere izlettirmiş" dedi

Son dakika: Bu kez doktor hastasını darbetti! - Haberler
DHA

İzmir’de gelinlik satışı yapan bir firmanın sahibi olan Çağlar Uluğ ile eşi Gizem Uluğ'un 10 aylık bebekleri Demir’in vücudunda yaklaşık 3 ay önce kızarıklar oluştu.

DHA'nın haberine göre çift, oğullarını Prof.Dr. Hasan Y.’nin muayenehanesine götürdü. Başlayan tedavi kapsamında Uluğ çifti, geçen 27 Şubat günü Demir'i bir kez daha muayenehaneye götürdü. İddiaya göre, Prof. Dr. Hasan Y. ile Çağlar Uluğ arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Prof. Dr. Hasan Y., baba Uluğ'a saldırdı. Uluğ da darp olayını cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

‘3 AY TEDAVİ SÜRECİ YAŞADIK’

Çağlar Uluğ, "Tavsiye üzerine mesleki kariyeri iyi olan bir doktorun özel kliniğine gittik. Yaklaşık 3 ay tedavi süreci yaşadık. Her tedaviye harfiyen uyduk, ancak bir gelişme alamadık. Anne- baba olarak kendisine sorular yönelttik. Mizacı gereği sorular sorduğumuz zaman gerilen bir insandı. Çocuğumuzun sağlığı söz konusu olduğu için her yükselişinde biz yutkunduk, sineye çektik. Son defa gittiğimizde çocuğumuzun alerjik reaksiyonları ile ilgili bir tartışma yaşadık. Kullandığımız ilaçlar gereği oğlumun derisinde kızarıklıklar olmuyor, yazılan şuruplar alerjik reaksiyonları bastırıyordu. Kendisi herhangi bir bulgu görmediğini ve bu konuda bir şey söyleyemeyeceğini, tekrar randevu alıp gelmemiz gerektiğini söyledi. Yaklaşık üç aydır bu şekilde ertelemeli olarak gidiyorduk. Eşim 'Size fotoğrafları gönderdik, kızarıklıklar görülüyor' dedi. Bunun üzerine doktor, 'Ben bu fotoğraflardan anlamam' dedi. Ben de 'Madem anlamayacaktınız neden bu fotoğrafları çektirdiniz' diye sordum. O anda bağırmaya başladı. Yumruğunu sıkıp, 'Sürekli ters sorular soruyorsunuz' diyerek, bağırdı. Ben de aynı ses tonuyla bağırarak, karşılık verdim. 'Her defasında azarlıyorsunuz biz, buraya şifa bulmaya geldik' dedim" şeklinde konuştu.

‘TELEFONUMU CEBİMDEN ÇIKARIP KAYDETMEK İSTEDİM’

Muayenehanede görevli 2 kadının, doktoru sakinleştirmeye çalıştıklarını iddia eden Uluğ, “Bu esnada duvar kenarından bir şeyleri alıp, bana doğru saldırma girişimindeydi. Durumun kötüye gittiğini görünce telefonu cebimden çıkarıp, olayı kaydetmek istedim. Daha büyük bir hınçla üzerime saldırdı. Yumruk attı, hatta boğazımı sıktı. Bu durumdan ben ya da eşim değil 10 aylık bebeğimiz psikolojik olarak etkilendi. Konuyu, uzatmamak için klinikten çıktık ve darp raporumuzu alıp, Özkanlar Polis Merkezi'ne gittik. Doktordan şikayetçi olduk. Kendisi aynı zamanda bir akademisyendir. Yumruk attı, boğazımı sıktı. Sağlık çalışanlarına şiddeti kınıyoruz; ama bir sağlık çalışanının da bir vatandaşa böyle davranması üzücü. Biz tüm sağlık çalışanlarımıza güveniyoruz" dedi.

‘ŞİKAYETİMİZİ MESAJLA BİLDİRDİK’

Uluğ, daha sonra Prof. Dr. Hasan Y.’nin cep telefonuna mesaj gönderdiğini kendisinin de cevap verdiğini ifade etti.

‘OTUZ YILLIK DOKTORUM; BENİ KARALAMAK İSTEMEKTEDİR'

Prof. Dr. Hasan Y. ise, olayla ilgili 30 yıllık başarılı bir doktor olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Herkes tarafından bilinen saygın bir öğretim üyesiyim. Bir hastam hem bana küfretmiş hem iznim olmadan reaksiyonumu kaydetmiştir. Bu kaydettiği görüntüleri de sizlere izletmiştir. Şimdi hemşirelerimin şahit olduğu küfrü bastırmak için bu görüntülerle beni karalamak istemektedir. Koronavirüs döneminde bu kadar çile çekerken, bana ihtiyaç duyan bu kadar hastanın takdirini kazanmışken, uluslararası camiada bu kadar yer etmişken, bana küfreden bir kişinin beni bu görüntülerle tehdit etmesi üzücüdür.

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