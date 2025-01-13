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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

        BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

        Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağmur ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı BUDO seferleri iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 09:07 Güncelleme: 13.01.2025 - 09:07
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        BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

        Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

        "07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

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