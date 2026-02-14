Canlı
        Son dakika: Bulgaristan'da TIR kazası: 2 Türk şoför hayatını kaybetti

        Bulgaristan'da TIR kazası: 2 Türk şoför hayatını kaybetti

        Bulgaristan'ın başkenti Sofya yakınlarında arızalanarak yol kenarına park eden TIR'a başka bir TIR arkadan çarptı. Kazada iki Türk şoför olay yerinde yaşamlarını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 16:33 Güncelleme: 14.02.2026 - 16:33
        Komşuda kaza! 2 Türk şoför hayatını kaybetti
        Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da arıza nedeniyle yol kenarında duran TIR'a arkadan gelen başka bir TIR'ın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 Türk TIR şoförü hayatını kaybetti.

        Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki otoyolda arıza nedeniyle yol kenarında duran TIR'a arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

        Kazanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Türk TIR şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

        Arızalanan TIR'ını yol kenarında kontrol ettiği sırada diğer TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitiren sürücünün Enver Çavdar olduğu, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

        CENAZELER TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

        Hayatını kaybeden sürücülerin cenazelerinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından hafta başında Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi. Bulgar makamları kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, çevre yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

        Sağanak Mersin'i vurdu: Dereler taştı, restoran sular altında kaldı

        (İHA) - Mersin'de dün akşam saatlerinden bu yana aralıksız devam eden sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Toroslar ilçesinde dere taşkını sonucu bir restoran sular altında kalırken, kentin farklı noktalarında da dere taşkınları, su baskınları ve kaya düşmeleri yaşandı.

