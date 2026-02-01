Bursa’da, otomobilin yol kenarındaki ağaca ve trafik levhasına çarptığı kazada yaralanan Mert Can Çevikel, tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti.

OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ YİTİRDİ

DHA'nın haberine göre kaza, 11 Ocak saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Sezer Kurtoğlu’nun kontrolünü yitirdiği otomobil, önce yol kenarındaki ağaca ardından da trafik levhasına çarptı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Savrulan otomobil, başka bir ağaca daha çarparken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ile yanındaki Mert Can Çevikel, ambulansla kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

21 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Mert Can Çevikel, kazadan 21 gün sonra hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Durumu ağır olan Sezer Kurtoğlu’nun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.