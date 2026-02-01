Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bursa'da 2 kişinin ağır yaralandığı kazadan 21 gün sonra acı haber geldi | Son dakika haberleri

        Bursa'da 2 kişinin ağır yaralandığı kazadan 21 gün sonra acı haber geldi

        Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki trafik levhasına ve ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan yolculardan Mert Can Çevikel, 21 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti. Sürücünün tedavisi ise devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 17:14 Güncelleme: 01.02.2026 - 17:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        21 gün sonra hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa’da, otomobilin yol kenarındaki ağaca ve trafik levhasına çarptığı kazada yaralanan Mert Can Çevikel, tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra hayatını kaybetti.

        OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ YİTİRDİ

        DHA'nın haberine göre kaza, 11 Ocak saat 05.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Sezer Kurtoğlu’nun kontrolünü yitirdiği otomobil, önce yol kenarındaki ağaca ardından da trafik levhasına çarptı.

        2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        Savrulan otomobil, başka bir ağaca daha çarparken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ile yanındaki Mert Can Çevikel, ambulansla kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        21 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Mert Can Çevikel, kazadan 21 gün sonra hayatını kaybetti.

        SÜRÜCÜNÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Durumu ağır olan Sezer Kurtoğlu’nun ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        #Son dakika haberler
        #Bursa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Erciyes trafiği! Görüntüler şaşkına çevirdi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        Cipin camını kırıp kadın sürücüye saldırdı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri