        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bursa'da 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Bursa'da 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa'da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

        Giriş: 05.09.2025 - 08:17 Güncelleme: 05.09.2025 - 08:17
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’nın Orhangazi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilo ham madde ele geçirildiğini, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’sinin tutuklandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Orhangazi ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Operasyonda, 300 bin uyuşturucu hap ile 48 kilogram ham madde ele geçirildi. 3 şüpheli yakalandı, bunlardan 2’si tutuklanırken, 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

        Bursa Valisini, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığını, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını, Bursa İl Emniyet Müdürü ve Polisleri tebrik eden Yerlikaya, “Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

