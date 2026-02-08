Bursa'da denizde erkeğe ait cansız beden bulundu
Bursa'da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Gemlik Körfezi'nde, limana gelen bir geminin mürettebatının ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor
Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde erkeğe ait cansız beden bulundu.
MÜRETTABAT İHBARDA BULUNDU
DHA'daki habere göre; Gemlik Körfezi açıklarında saat 14.30 sıralarında limana gelen bir geminin mürettebatı deniz yüzeyindeki hareketsiz kişiyi görüp, ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi'nin sudan çıkardığı 45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cansız beden, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.