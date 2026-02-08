Habertürk
        Son dakika: Bursa'da denizde erkeğe ait cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Bursa'da denizde erkeğe ait cansız beden bulundu

        Bursa'da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Gemlik Körfezi'nde, limana gelen bir geminin mürettebatının ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 16:37 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:37
        Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde erkeğe ait cansız beden bulundu.

        MÜRETTABAT İHBARDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre; Gemlik Körfezi açıklarında saat 14.30 sıralarında limana gelen bir geminin mürettebatı deniz yüzeyindeki hareketsiz kişiyi görüp, ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi'nin sudan çıkardığı 45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cansız beden, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
