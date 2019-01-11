Bursa'da deprem

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Bursa'da saat 19.09'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 3,8 ve 4.0 olduğu açıklandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkezinin Nilüfer ilçesi şiddetinin de 3,8 olduğu bildirildi. 8,4 kilometre derinliğindeki deprem Nilüfer'in yanısıra Mudanya ve Osmangazi'de de hissedildi.
KANDİLLİ 4.0 OLARAK AÇIKLADI
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Mudanya Dedeköy 4.0 şiddetinde açıkladı
Deprem herhangi bir hasara ya da yaralanmaya sebep olmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştirma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami Izleme Ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, meydana gelen son depremler şöyle:
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.01.11 19:09:56 40.2930 28.8483 4.7 -.- 4.0 3.7 DEDE-MUDANYA (BURSA) İlksel 2019.01.11 17:19:14 40.6017 28.9558 6.2 -.- 2.3 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.01.11 16:56:28 37.3163 36.2823 8.2 -.- 1.9 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel 2019.01.11 16:03:05 40.5927 28.9653 8.5 -.- 1.9 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel 2019.01.11 16:00:32 40.5710 28.8623 4.9 -.- 1.3 -.- MECIDIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel 2019.01.11 15:33:57 38.8638 27.7878 7.4 -.- 2.5 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.11 14:40:35 36.4167 28.7535 1.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.11 13:58:25 39.2432 27.3617 23.3 -.- 1.0 -.- DURMUSLAR-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2019.01.11 13:42:34 37.2143 36.3195 4.1 -.- 1.6 -.- SELVERLER-DUZICI (OSMANIYE) İlksel 2019.01.11 13:41:53 37.2963 36.3007 2.5 -.- 1.6 -.- PIRSULTANLI-DUZICI (OSMANIYE) İlksel 2019.01.11 13:11:11 39.0183 37.2932 0.0 -.- 1.6 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel 2019.01.11 12:32:24 37.0210 27.8228 3.8 -.- 1.4 -.- BOZALAN-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.01.11 12:21:54 37.3240 27.0068 3.4 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.01.11 12:10:31 37.3610 37.3202 3.4 -.- 1.1 -.- EGRICE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.01.11 12:06:42 36.1297 33.8387 8.1 -.- 1.4 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel 2019.01.11 09:46:33 40.8130 28.2632 15.0 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.01.11 09:33:06 39.0510 29.0485 4.7 -.- 1.9 -.- YESILKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.01.11 05:33:35 40.5260 30.4460 21.6 -.- 1.4 -.- KORU-GEYVE (SAKARYA) İlksel 2019.01.11 04:58:46 40.1283 25.0662 5.0 -.- 3.2 3.3 EGE DENIZI İlksel 2019.01.11 04:53:23 38.8947 27.8025 9.7 -.- 2.4 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.11 04:51:56 38.9370 27.8738 20.7 -.- 1.7 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.11 04:50:45 38.9055 27.9198 27.3 -.- 1.8 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.11 04:44:09 38.8917 27.8178 6.4 -.- 2.5 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.11 04:39:54 38.7403 43.2978 24.5 -.- 1.8 -.- GUVENCLI-(VAN) İlksel 2019.01.11 04:14:12 38.8668 27.7892 8.2 -.- 1.9 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.11 04:05:16 38.8673 27.8000 7.2 -.- 2.9 -.- RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.11 03:53:15 40.7938 30.8178 7.3 -.- 2.0 -.- YESILVADI-HENDEK (SAKARYA) İlksel 2019.01.11 03:48:16 38.8060 28.0753 25.9 -.- 2.3 -.- YENIKOY-GORDES (MANISA) İlksel 2019.01.11 03:43:45 35.6593 27.5498 14.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.11 03:02:29 36.9540 27.3930 3.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.11 02:03:47 34.7330 26.4228 72.8 -.- 3.0 2.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.11 01:00:42 40.4042 27.4013 8.7 -.- 2.3 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel 2019.01.11 00:42:29 35.9530 31.2653 10.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.11 00:35:45 39.5082 29.0278 5.2 -.- 2.0 -.- AYDINLAR-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel 2019.01.11 00:06:04 36.9660 27.7078 5.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlkselGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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