        Son dakika: Bursa'da iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

        Bursa'da iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

        Bursa'nın İznik ilçesinde iki katlı bir evin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında evde yatalak bir hastanın bulunması, ekipleri alarma geçirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 12:27 Güncelleme: 10.01.2026 - 12:44
        Bursa'da korkutan yangın
        Bursa'nın İznik ilçesinde iki katlı bir evin çatı kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında evde yatalak bir hastanın bulunması, ekipleri alarma geçirdi.

        ÇATI BÖLÜMÜNDE YANGIN ÇIKTI

        Yangın, İznik'e bağlı Eşrefzade Mahallesi Huzur Sokak üzerinde bulunan iki katlı evin çatı bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri ve yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        EVDE YATALAK HASTA VARDI

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Evde yatalak hasta Nevzat S. ile birlikte Yiğit S. ve Şerif S.'nin bulunduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, özellikle yatalak hastanın evde bulunması nedeniyle çalışmalara hız verdi.

        YANGIN NEDENİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen ev sakinlerine sağlık ekipleri olay yerinde gerekli müdahaleyi yaptı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Konut piyasasını ne bekliyor? 2026'da konut fiyatları ne olur? Konut satışları rekora devam eder mi?

        2025'te gayrimenkul satışları 3,3 milyon seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Konut fiyatlarının enflasyona göre sınırlı artışı ve sosyal konut adımları yılı öne çıkaran başlıklar oldu. Peki 2026'da konut satış rakamları ne olur? Yaklaşık 2 senedir reel enflasyonun altında kalarak yatırımcısını güldürmeyen konutta 2026 yılında fiyatlar nasıl olur? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Emlak Editörü Ahmet Hamdi Girgin yanıtladı.   

