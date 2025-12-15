Habertürk
        Son dakika: Bursa haberleri: Taburcu edilmişti... 3 gün sonra hayatını kaybetti!

        Taburcu edilmişti... 3 gün sonra hayatını kaybetti!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil ile çarpışan scooter sürücüsü ağır yaralandı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ramiz Ales, 3 gün sonra göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 17:23 Güncelleme: 15.12.2025 - 17:23
        Taburcu edilmişti... Hayatını kaybetti
        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan scooter sürücüsü ağır yaralandı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ramiz Ales, 3 gün sonra göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede hayatını kaybetti.

        SCOOTER VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

        İHA'nın haberine göre kaza, 16 Kasım 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Coşkun T. yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada 21 yaşındaki Ramiz Ales'in idaresindeki scooterla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle scooterdan savrulan Ramiz Ales başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.

        YOĞUN BAKIMA ALINDI, İYİLEŞTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. 25 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan genç taburcu edildi.

        1 GÜN SONRA KÖTÜLEŞTİ

        1 gün sonra göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Genç adam, yoğun bakımdaki tedavisinin 3'üncü gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
