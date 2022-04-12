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Haberler Gündem 3. Sayfa ÖLÜ BULUNDU! Son dakika: 21 yaşındaki Buse Y., ağaca asılı bulundu! - Güncel Haberler
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Buse 21 yaşındaydı! Büyük acı!

Son dakika haberine göre Zonguldak'ta, 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Y., ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Genç kızın ağaca asılı halde bulunan cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

ÖLÜ BULUNDU! Son dakika: 21 yaşındaki Buse Y., ağaca asılı bulundu! - Güncel Haberler
Buse 21 yaşındaydı! Büyük acı!
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İHA

Son dakika haberler... Zonguldak'ta edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Fener semtindeki ormanlık alanda meydana geldi.

GÖRENLER POLİSE HABER VERDİ

İHA'da yer alan habere ve iddialara göre Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Buse Y.'nin ağaca asılı halde cansız bedenini görenler durumu polis ekiplerine haber verdi.

NOT BIRAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın erkek arkadaşından ayrılması sebebiyle not bıraktığı iddia edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan genç kızın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

CENAZESİ AİLESİ TARAFINDAN ALINDI

Genç kızın otopsi işlemlerinin ardından cenazesinin ailesi tarafından alınarak İzmir'e götürüldüğü öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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