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Boğulan kardeşini kucakladı! Acı feryat!

Adana'da pikniğe gittiği arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulan Alperen Karataş'ın (19) kardeşi Hüseyin, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım, sana gitme dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim" diyerek kardeşinin cesedine sarılıp ağladı

Baraj gölünde boğuldu
DHA

Adana'nın Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için, göl kenarına gelen Alperen Karataş (19),serinlemek için Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre yüzen Karataş ayağına kramp girince suda çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Karataş'ı kurtaramayan arkadaşları, kıyıya çıkarak polisi aradı.

KARDEŞLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

DHA'da yer alan habere göre bölgeye gelen dalgıç polisler, yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından Karataş'ın cansız bedenine ulaştı. Bir süre sonra olayı duyan Alperen'in ağabeyleri Mehmet ve Hüseyin Karataş kardeşlerinin cenazesini görünce sinir krizi geçirdi.

"AKLIMIZA GELEN BAŞIMIZA GELDİ"

Hüseyin Karataş, Alperen'in cesedine sarılarak, "Ben şimdi sensiz ne yapacağım, sana gitme dedim. Senin kalbini kırıp buraya gönderdim" deyip ağladı. Mehmet Karataş ise, "Aklıma gelen başımıza geldi. Kardeşim ben sensiz yapamam" diyerek gözyaşı döktü. Karataş'ın cenazesi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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