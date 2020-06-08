Son dakika TAŞLA VAHŞET! Başına taşla vurdular! Bu nasıl canilik? - Haberler

DHA

İstanbul Fatih'teki Zeyrek Mahallesi Atatürk Bulvarı ile İtfaiye Caddesi'nin kesiştiği noktadaki alt geçit girişinde, saat 05.30 sıralarında yüzüstü yerde hareketsiz olarak yatan birini gören vatandaşlar durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN CAN VERDİ

DHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişiyi ambulansa alarak bir süre kalp masajı ile hayata döndürmeye çalıştı. Özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kişinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BAŞINA TAŞLA VURULDUĞU BELİRLENDİ

Polis olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin başına taşla vurularak, öldürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.