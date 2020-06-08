AA

Adana'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatih Baykam'ın evinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde yaptıkları kontrollerde Fatih Baykam'ın öldüğünü belirledi.

BELDEN AŞAĞISI YANMIŞ BULUNDU

AA'da yer alan habere göre belden aşağı kısmının kısmen yandığı tespit edilen Baykam'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Baykam'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.