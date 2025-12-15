Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Camilerde milli piyango bilet satışı yasaklandı! | Son dakika haberleri

        Camilerde milli piyango bilet satışı yasaklandı!

        İstanbul Valiliğinden milli piyango bileti satışına yönelik yayımlanan genelgede, "Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla; cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir" denildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 09:19 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Camilerde bilet satışı yasaklandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Valiliğinden milli piyango bileti satışına yönelik yayımlanan genelgede, "Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla; cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir" denildi

        İstanbul Valiliğinden milli piyango bileti satışına yönelik genelge yayımlandı. Genelgede, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte milli piyango bileti ve diğer şans oyunlarının satışında artış olduğu ve bu satışların cami avlusu ve ibadethane önlerinde de yapıldığının Valiliğe intikal eden şikayetlerden anlaşıldığı belirtildi.

        "CAMİLERİN İBADET, EĞİTİM, ÖĞRETİM VE KÜLTÜR MERKEZİ OLARAK KULLANILMASI ESASTIR"

        Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış, Çekiliş ve İkramiye Yönetmeliği ile piyango faaliyetlerine ilişkin bilet satış, çekiliş, ikramiye ödeme ile başbayiler ve bayiler hakkındaki işlemlerin belirlendiğinin ifade edildiği genelgede, "İbadet yeri olan camiler, kadın-erkek, genç-yaşlı her yaştan insanın rahatlıkla ziyaret edebileceği ve ibadetlerini yapabilecekleri yerler olup, camilerin ibadet, eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak kullanılması esastır. Camilerden vatandaşlarımızın azami derecede istifade edebilmesi ve onların huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirmelerini temin etmek amacıyla; cami avlusu, girişleri ve bahçesinde milli piyango biletleri ve diğer şans oyunlarının satışına müsaade edilmeyecektir. Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınarak denetimlerin artırılması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #PİYANGO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!