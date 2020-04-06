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Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden biri olan İtalya'da 525 kişinin hayatını kaybettiği Pazar günü son 2 haftada en az ölümün yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti.

Yaklaşık 1 ay önce ülke çapında karantina uygulamasına gidilen ülkede can kaybı sayılarının azalmaya başlarken, üst üste ikinci gün yoğun bakım ünitelerinde kalan hasta sayısında azalma yaşandı.

Ülkedeki üst düzey sağlık kuruluşlarından biri olan Istituto Superiore di Sanità'nın başında bulunan Silvio Brusaferro'ya göre, rakamlar düşmeye devam ederse İtalya artık virüsle mücadelede 'ikinci aşamaya' geçmeyi gündemine almalı.

Brusaferro, "Eğri artık zirveye ulaştı ve düşmeye başladı. Bu bizim her gün başarmamız gereken bir sonuç. Eğer bu düşüş devam ederse, ikinci aşamaya geçmeyi düşünmeye başlamalıyız ve hastalığın yayılmasını yavaşlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

İtalya'daki günlük ölüm sayıları - worldometers.info

İtalya'daki günlük vaka sayıları - worldometers.info

İKİNCİ AŞAMADA 5 PRENSİP

La Republica'ya konuşan Sağlık Bakanı Roberto Speranza da mücadelede 'ikinci aşama'dan bahsetti ancak virüsle yaşamak için alınacak önlemlere dikkat çekti. Speranza, "Önümüzde zorlu aylar var. Görevimiz virüsle birlikte yaşayacak koşulları oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadelenin ikinci aşamasını, karantina koşullarının hafifletildiği ancak normal yaşama tam olarak dönülmeyen dönem olarak tanımlayan Speranza, hükümetin bu aşama için belirlediği 5 prensibi vurguladı.

Speranza bu 5 prensibi, sosyal mesafe uygulamalarının korunması, kişisel korunma için maske kullanımı, yerel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, test uygulamalarının genişletilmesi ve enfekte kişilerin takibi için akıllı telefon uygulamalarının kullanılması olarak tanımladı.

21 Şubat'ta kuzey İtalya'da patlak veren koronavirüs salgını ülkede şu ana kadar 128 bin 948'nin enfekte olmasına yol açmıştı. Ülkede şu ana kadar 15 bin 887 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.