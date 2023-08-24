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Alevlere 8 uçak, 30 helikopter 790'a yakın arazöz ve iş makineleri ile 3 bin 100'e yakın orman personeliyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte 4 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle alevlere müdahale gece boyunca devam etti.

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Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi ile 3 bin 100 personel ile müdahale ediliyor.