Büyük yangının yaşandığı Çanakkale güne böyle uyandı!
Çanakkale'deki feci yangın üçüncü gününe girdi. Kentte şu ana kadar 11 köy tahliye edildi. Bugün sabah çekilen fotoğraflarda da felaketin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi. Alevlerin yaklaştığı bir bölgede yaşayanların tanık oldukları görüntü ise dehşete düşürdü
Çanakkale'de çıkan orman yangını 3'üncü günde de sürüyor. 11 köy tedbir amacıyla boşaltılırken, 4 gece görüşlü yangın helikopteri ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarında günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden kullanılmaya başlandı.
DHA'nın haberine göre alevlere, toplam 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi ile 3 bin 100 personel müdahale ediyor.
Merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında önceki gün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve diğer kurumların araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı.
Alevlere 8 uçak, 30 helikopter 790'a yakın arazöz ve iş makineleri ile 3 bin 100'e yakın orman personeliyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte 4 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle alevlere müdahale gece boyunca devam etti.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi ile 3 bin 100 personel ile müdahale ediliyor.
11 KÖY BOŞALTILDI
Yangın nedeniyle ilk etapta 9 köyün boşaltılmasının ardından 2 köy daha tedbiren boşaltı. Ancak alevlerin bu köyler için risk oluşturmağı da açıklandı.
Ayrıca yangın bölgesinde 5 trafo, 3 köy ve 265 abonede enerji kesintisinin devam ettiği belirtildi. Yangında 95 kişi dumandan etkilenirken, 8 vatandaşın tedavisinin sürdüğü açıklandı.