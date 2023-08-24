Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Çanakkale'de önceki gün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada yangının yayılmasının durdurulduğunu söylerken, en kısa zamanda kontrol altına alınacağını açıkladı. Yangına müdahale gece görüşlü helikopterlerle devam ederken, havanın aydınlanmasıyla karadan ve havadan müdahale başladı. Dün Gelibolu'da çıkan yangın 5 saat sonra söndürülürken, 1 kişi gözaltına alındı. Yangına kaynaktan çıkan kıvılcımın neden olduğu belirlendi...
Çanakkale’de önceki gün saat 11.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 9 köyü etkileyen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Gündüz havadan ve karadan müdahale edilirken, havanın kararmasıyla birlikte gece görüşlü helikopterlerle müdahale sabaha kadar sürdü.
GECE BOYUNCA ÇALIŞMA DEVAM ETTİ
Çanakkalenin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde dün başlayan orman yangınıyla mücadele havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla 40 saati aşkın süredir devam ediyor.
Alevler, rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükselmeye başladı.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle alevleri söndürmeye çalışıyor.
Jandarma ekipleri de kara ekiplerinin sorunsuz şekilde yangın mahalline erişebilmesi için köylerde güvenli geçişi sağlıyor.
Öte yandan, yangında hasar gören elektrik ve telefon direkleriyle ilgili hasar tespiti de ekipler tarafından yapılıyor.
BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "23 Ağustos 03:30 - 23 Ağustso 22:00'a kadar Çanakkale Bogazı gemi trafiğine kapatıldı. 23 Ağustos 22:00 - 24 Ağustos kuzey-güney yönünde gemi trafiği açıldı. 24 Ağustos 03:00'ten itibaren boğaz gemi trafigine çift yönlü olarak tekrar kapatıldı" denildi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN KISA ZAMANDA...
Konuşmasında Çanakkale'de devam eden orman yangınının yayılmasının durdurulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangın en kısa sürede kontrol altına alınacak" dedi. ve "Vatandaşlarımızı daha tedbirli olmaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.
BAKAN YUMAKLI: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki yangına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bakan Yumaklı şunları söyledi:
"Gün içerisinde tedbiren daha önceki boşaltma işlemine 2 köy daha ekledik. Köylerin hiçbirinde tehlike söz konusu değil.
En büyük tesellimiz herhangi can kaybının olmaması. 7 dumandan etkilenen vatandaşımız tedbiren müşaade altındalar.
Çanakkale- Çan yolu halen ulaşıma kapalı. Sabahtan itibaren Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı. Saat 22.00 itibariyle sabaha kadar tek yönlü trafiğe açılmış oldu.
Gün boyu cansiperane mücadele eden başta orman kahramanlarımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın personellerine, STK'lara, gönüllülere, Çanakkale halkına ve özellikle dualarını bizden esirgemeyen yüce milletimize şükranlarımı arz ediyorum.
İnşallah umuyorum ki yarın çok daha güzel haberleri size verebilelim. Bu yolda arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor."
GELİBOLU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Gelibolu Yarımadası'nda ilçeye bağlı Küçükanafarta köyünde İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.
Eceabat, Gelibolu ve Edirne'nin Keşan ilçesinden gelen 3 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer, 2 loder, 2 greyder, Eceabat Belediyesine ait itfaiye ve mikserler ile çevre köylerde bulunan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek sağlandı.
Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Fidan, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanları ile Eceabat Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü de koordineli olarak ekipleri yönetti.
Alevlerin yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmasına başlandı. Bölgede 20 hektara yakın makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.
KAYNAK YAPARKEN ÇIKTI, 1 KİŞİ GÖZALTINDA
Gelibolu Yarımadası'nda çıkan yangına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yangına, etrafı çitle çevrilen tarlaya demir kapı monte edilmesi sırasında kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımın yol açtığı tespit edildi. Yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan tarla sahibinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.