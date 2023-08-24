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Çanakkale- Çan yolu halen ulaşıma kapalı. Sabahtan itibaren Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı. Saat 22.00 itibariyle sabaha kadar tek yönlü trafiğe açılmış oldu.

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Gün boyu cansiperane mücadele eden başta orman kahramanlarımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın personellerine, STK'lara, gönüllülere, Çanakkale halkına ve özellikle dualarını bizden esirgemeyen yüce milletimize şükranlarımı arz ediyorum.