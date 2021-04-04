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Son dakika haberler... Kocaeli'nde kızını döven anne için istenen ceza belli oldu!

Kocaeli'nde 2 ay önce meydana gelen olayda Nurcan Serçe (36) adlı kadının 14 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı görüntüler infiale neden olmuştu. Korkunç olayda anne ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar hakkındaki iddianame tamamlandı. Açılan davada anne Nurcan Serçe 'çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs', Hayrettin Bahar ise 'çocuğu öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla 20 yıla kapar hapis cezası ile yargılanacak

Son dakika: Cani anne için istenen ceza belli oldu! - Haberler
Cani anne için istenen ceza belli oldu!
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DHA

İlçede yaşayan Nurcan Serçe´nin 14 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı.

DHA'nın haberine göre, büyüyen tepkiler üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe ile olay anını cep telefonuna kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe `çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs´, Hayrettin Bahar ise `çocuğu öldürmeye azmettirmek´ suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İLE YARGILANACAKLAR

Yürütülen soruşturma kapsamında anne ve eşi hakkındaki iddianame hazırlandı. İddianamede, Nurcan Serçe `çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs´, Hayrettin Bahar ise hem olay anını cep telefonuyla kaydettiği hem de anneyi kışkırttığı gerekçesiyle `çocuğu öldürmeye azmettirmek´ suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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