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Son dakika haberler... Kızını darp ederken kullandığı yastık 'silah' olarak kabul edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kızına uyguladığı şiddet görüntüleriyle ilgili açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Nurcan Serçe'nin mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Korkunç olayda, kızını bahçede erkek çocuklarının yanında idrarını yaptığı için darp ettiğini söyleyen Nurcan Serçe'nin, darp sırasında kullandığı yastık, mahkeme heyeti tarafından silah olarak kabul edildi.

Son dakika haberi: Kan donduran görüntüler için karar verildi! Silah olarak...
Cani annenin ifadesi ortaya çıktı!
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DHA

Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi´nde yaşayan Nurcan Serçe´nin çocuğuna şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

DHA'nın haberine göre, kısa sürede büyük tepki gelen görüntülere Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe ile, olay anını cep telefonuyla kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan Nurcan Serçe ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar cezaevine gönderildi.

"ELLERİM KOPSAYDI DA DÖVMESEYDİM"

Mahkemede verdiği ifadesinde kızını evin bahçesinde erkek çocukların yanında idrarını yaptığı için dövdüğünü söyleyen Nurcan Serçe, olaydan pişmanlık duyduğunu söylediği öğrenildi. Çocuklarını düzenli olarak döven birisi olmadığını belirten Serçe, "Bu kasıtlı çekilen bir görüntü, ben yıllardır çocuklarıma bakıyorum. Ben dayakçı bir anne değilim aslında. Medyaya yansıyan görüntülerin açıklanabilecek hiçbir tarafı yok. Ellerim kopsaydı da çocuğumu dövmeseydim.

MAHKEME HEYETİ YASTIĞI SİLAH OLARAK KABUL ETTİ

Titizlikle yürütülen soruşturma kapsamında mahkeme heyeti tarafından incelenen görüntülerin ardından Nurcan Serçe `Kasten Öldürmeye Teşebbüs´ suçundan, dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar ise `Kasten Öldürmeye Teşebbüse Yardım´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan mahkeme heyetinin Nurcan Serçe´nin olay anında kızını nefessiz bırakmak için kullandığı yastığı silah olarak kabul etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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