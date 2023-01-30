Canlı yayında cinayet itirafı! Kayıp Mine'yi kocası öldürmüş

Denizli'de aylardır haber alınamayan 1 çocuk annesi Mine Kocadağ'ın, kocası Mithat Kocadağ tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programına çıkan Mithat Kocadağ, cinayeti itiraf etti. Programda Didem Arslan Yılmaz'ın "neden öldürdün" sorusuna yanıt veren katil zanlısı Kocadağ, "Kavga ettiğimiz sırada bana çok fazla hakaret etti. Bu sırada yanlışlıkla öldürdüm" şeklinde tüyler ürperten bir yanıt verdi.