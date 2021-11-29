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Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Çantada 20 bin dolar vardı! O anlar kamerada! - Haberler
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Çantada 20 bin dolar vardı! O anlar kamerada!

İstanbul Şişli’de yemek yiyen çiftin yanına yanaşan biri kadın iki hırsız, sandalyede asılı olan ve içerisinde 20 bin dolar ile bin 900 lira olan sırt çantasını kaşla göz arasında çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tek tek kamera izlenerek yakalanan hırsız, adli makamlarca serbest bırakıldı

SON DAKİKA: Çantada 20 bin dolar vardı! O anlar kamerada! - Haberler
Çantada 20 bin dolar vardı! O anlar kamerada!
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İHA

İstanbul'da, Şişli Merkez Mahallesi’nde meydana gelen olayda M.A., cadde üzerindeki pastaneye gelerek sipariş verdi. İçerisinde 20 bin dolar ve bin 900 lira olan sırt çantasını da oturduğu sandalyenin arkasına astı.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

İHA'da yer alan habere göre o esnada sandalyeye yaklaşan biri kadın 2 kişi, çantayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde masada oturan çiftin yanına gelen iki kişi sandalyedeki çantanın yanına yanaştı. Bir kişi kapıda perdeleme yaparken, kadın da sandalyedeki çantayı el çabukluğu ile alarak olay yerinden ayrıldı.

POLİSE GİDEREK ŞİKÂYETÇİ OLDU

Çantasının çalındığını fark eden müşteri, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını izledikten sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayın ardından sandalyede asılı olan çantasının yerimde olmadığını gören M.A. pastane yetkililerine duruma bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda çantanın iki şahıs tarafından çalındığı belirlendi. Bunun üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlatarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

HIRSIZ BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

Hırsızların kaçtığı yöndeki kameraları tek tek inceleyen Şişli polisi, hırsızın S.D. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda polis ekipleri, S.D.’yi Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’ndeki bir evde kıskıvrak yakaladı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Gözaltına alınan hırsız, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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