Merkez Bankası nisan ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre nisanda cari işlemler açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 222 milyon dolar artarak 2 milyar 737 milyon dolara yükseldi.
Böylece yılın ilk 4 ayında cari açık 21 milyar 73 milyon dolara ulaştı. Geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 132.6 yükseldi. 2021 Ocak-Nisan döneminde cari açık 9 milyar 59 milyon dolar olmuştu.
Merkez'den yapılan açıklamaya göre nisan ayındaki artışta, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 433 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 1 milyar 132 milyon dolar fazla vermişken, bu yılın nisan ayında 4 milyar 22 milyon doları fazla verdi.
606 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ
Nisanda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 323 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 606 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, nisanda yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 139 milyon dolarlık net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 136 milyon dolarlık net satış yaptı.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 606 milyon dolar ve 26 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 305 milyon dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 458 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 958 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 167 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar 125 milyon dolar arttı.
RESMİ REZERVLERDE DÜŞÜŞ
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 280 milyon dolar, 34 milyon dolar ve 248 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervler nisan ayında net 3 milyar 217 milyon dolar azaldı.
|Milyon dolar
|2021 Ocak-Nisan
|2022 Nisan
|2022 Ocak-Nisan
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-9.059
|-2.737
|-21.073
|İhracat
|67.868
|23.307
|83.714
|İthalat
|76.601
|27.740
|109.219
|Mal Dengesi
|-8.733
|-4.433
|-25.505
|Hizmet Gelirleri
|12.525
|5.723
|20.353
|Hizmet Giderleri
|9.046
|3.024
|12.117
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-5.254
|-1.734
|-17.269
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|2.600
|629
|2.636
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|6.909
|1.599
|6.204
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-9.563
|-2.704
|-20.837
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|504
|-33
|-236
|SERMAYE HESABI
|-22
|-3
|-6
|FİNANS HESABI
|-2.621
|-1.449
|-4.879
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|1.318
|310
|1.535
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|2.792
|633
|2.545
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|-453
|278
|2.969
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|-1.825
|-328
|-2.473
|Hisse Senetleri
|-1.935
|139
|-1.185
|Borç Senetleri
|110
|-467
|-1.288
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|5.795
|2.324
|8.568
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|Genel Hükümet
|3
|-4
|-5
|Bankalar
|6.629
|-1.439
|2.042
|Diğer Sektörler
|-837
|3.767
|6.531
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|8.314
|4.056
|17.879
|Merkez Bankası
|1.380
|1
|3.862
|Genel Hükümet
|-328
|34
|530
|Bankalar
|4.535
|1.712
|6.183
|Diğer Sektörler
|2.727
|2.309
|7.304
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-6.460
|-1.291
|-16.200
|NET HATA VE NOKSAN
|3.603
|4.508
|11.751
|GENEL DENGE
|2.857
|-3.217
|4.449
|REZERV VARLIKLAR
|-2.857
|3.217
|-4.449
|Resmi Rezervler
|-2.857
|3.217
|-4.449
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
YORUMLAR