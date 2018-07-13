Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı Adnan Oktar operasyonunun ardından eski kedicik Ceylan Özgül, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

BBC Türkçe'nin haberine göre çarşamba günü İstanbul'da gözaltına alınan Adnan Oktar'ın grubunun eski üyelerinden "kedicik" Ceylan Özgül, Acun Ilıcalı'nın da eski bir "mürid" olduğunu iddia etti.

Ceylan Özgül, Twitter hesabından yayımladığı bir mesajda "TV8 de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım, Sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürid olarak anlattıklarımı teyit edecektir" dedi.

Özgül, daha sonra bu tweetini sildi. Acun Ilıcalı'dan ise iddiayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.