Adnan Oktar ve grubuna yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube polislerinin dün sabah saatlerinde başladığı operasyonun yeni detaylarına ulaşıldı.
105'İ KADIN TOPLAM 179 GÖZALTI
Polis ekipleri hakkında gözaltı kararı bulunan 235 kişiyi yakalamak için İstanbul, Ankara, Muğla ve Antalya'da düzenlediği operasyonlarda 105'i kadın 179 kişi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 56 kişinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
6 BABUNA GÖZALTINDA
Oktar'a yönelik yapılan operasyon kapsamında Babuna ailesinden 6 kişi bulunurken Oktar Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ferhunde Eda Babuna, Fatma Ceyda Babuna Ertüzün ve Tuğba Babuna ile yeğenleri Alev Babuna'nın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.
TARİHİ ESERLER BİLİRKİŞİLER TARAFINDAN İNCELENECEK
Adnan Oktar'ın villalarında, vakıf, dernekleri ve depolarında 6 kamyon dolusu tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserlerin bir kısmı incelenmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis ekipleri, tarihi eserlerin incelenmesi için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Önümüzdeki günlerde Türk ve İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı Sarayı Müzesi'nden gelecek olan uzman bilirkişilerin inceleme yapması bekleniyor.
VİLLALAR KİRALIK ÇIKTI
Yapılan operasyonda polis ekiplerinin yeni tespit ettiği bazı adreslerde aramaları devam ederken, Adnan Oktar'ın üzerine kayıtlı hiçbir şey olmadığını tespit etti. Kandilli ve Sarıyer'de bulunan villaların ise kiralık olduğu öğrenildi.
KEDİCİKLE YAKALANDI
Mali polis tarafından dün polisten kaçarken Sarıyer'de yakalanan 62 yaşındaki Adnan Oktar, yakalandığı sırada yanında 'Kedicik' olarak ünlenen ve televizyon kanalında program yaptığı kadınlardan Didem Ürer ile birlikte gözaltına alındı. Oktar ve Ürer'in bulunduğu arabada yaklaşık 50 bin lira para ve bir çanta dolusu döviz ele geçirildi.
OKTAR FETÖ'CÜ OPÇİN VE BARANSU İLE YÜZYÜZE GÖRÜŞMÜŞ
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar'a yönelik 2 yıldır yaptığı teknik ve fiziki takip çalışmalarında, Oktar'ın 17-25 Aralık sonrasında defalarca FETÖ yöneticiliği suçundan firari sanık olan Tuncay Opçin ve Balyoz'da kumpas davasında tutuklu yargılanan Mehmet Baransu ile yüzyüze görüştüklerini tespit etti.
LÜKS YAŞAM SEVDALISI ANNELERİN KIZ ÇOCUKLARINI OKTAR'A TESLİM ETTİ İDDİASI
Oktar ve grubuna yapılan operasyonda polis ekipleri yaptıkları incelemelerde, yaşı küçük 15 çocuğun grupta istismar edildiğini belirledi. İddiaya göre, grupta bulunan 2 annenin kız çocuklarını lüks yaşam ve para hırsı için Adnan Oktar'a teslim ettiği, bu çocukların cinsel istismara uğradığı belirlenirken, Oktar ve annelerin bu yönde telefon görüşmelerinin olduğu ekipler tarafından öne sürüldü.
YAKIŞIKLI ERKEKLER, ZENGİN VE GENÇ İŞ ADAMI GİBİ KULLANIYOR
Polis ekipleri, Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı çalışmalarda gruba katılan Türkiye'nin ileri gelen üniversitelerinden mezun olan erkeklerin seçilerek lüks yaşam vaadiyle aralarına katılmalarını sağladıkları ortaya çıktı.
İddiaya göre, daha sonrasında aralarına katılan erkekleri kendi belirledikleri bölgelerde bulunan lüks AVM'lerden sorumlu yaptıkları ve kendilerine zengin iş adamı süsü verdikten sonra lüks yaşamlarıyla genç ve güzel kızları kandırarak aralarına kattıkları belirlendi.
'KEDİCİKLER' KENDİ ARALARINDA 'İMAM BACI'
'Kedicik' olarak ünlenen kadınların gruba girdiği zaman hiyerarşik olarak yükselip 'İmam Bacı' statüsüne gelebilmeleri için turnike sistemi adı altında çok sayıda örgüt üyesi erkekle cinsel ilişkiye zorlandıkları polis ekiplerinin tespitlerinde ortaya çıktı.
KEDİCİKLER 2 ESTETİKÇİDE OPERASYON GÖRÜYOR
Polis ekipleri, Oktar grubuna katılan kadınların grup içinde turnike yönteminden geçtikten sonra 'İmam Bacı' olduğu zaman Oktar'ın bu kadınları anlaşmalı olduğu 2 estetikçiye yolladığı ve vücutlarına çeşitli estetik operasyonlar yaptırıldığı iddia edildi.
Oktar'ın grupta bulunan 'İmam Bacı'larla sadece kendisinin iletişime geçtiği, grup içinde bulunan erkeklerle bile irtibatlarını keserek kadınların grup içindeki görevinin ise ekranlarda gözükerek yeni kişilerin katılımını sağlamak, grubun uluslararası bağlantılarıyla temasa geçmek ve ailelerinin mal varlığını örgüte kazandırmak olduğu ileri sürüldü.
ŞARAP HARAM, DİĞER TÜM ALKOLLÜ İÇKİLER SERBEST
Ekipler yaptığı çalışmalar kapsamında, Adnan Oktar'ın grupta bulunan kişilere şarabın haram kılındığını ikna ederek, diğer alkol türlerinin tüketilmesine izin verdiği ortaya çıktı.
OPERASYON SONRASI İHBAR VE ŞİKAYET YAĞIYOR
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik yaptığı operasyon sonrasında yeni ihbar ve şikayetlerin gelmeye başladığını, yeni ihbar ve şikayetler doğrultusunda da araştırma ve çalışmalara başlanıldığı ileri sürüldü.
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