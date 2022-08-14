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Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...

İngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. Müthiş düelloya iki teknik adamın gerginliği damga vurdu. Tuchel ve Conte kırmızı kart gördü

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  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...

    İngiltere Premier Lig'in 2. hafta maçında, Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda gerginlik yaşayan Conte ve Tuchel mücadeleye damga vurdui.
  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...

    Stamford Bridge'de oynanan Londra derbisinde Tottenham'ın uzatmalarda bulduğu gol ile puanlar paylaşıldı.
  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...

    Chelsea, 19. dakikada Kalidou Coulibaly'nin golü ile öne geçti. 68. dakikada Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg'in golü ile eşitliği yakaladı.
  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...

    Maçın 77. dakikasında Chelsea, Reece James'in golü ile tekrar öne geçti. Maçın 90+6 dakikasında Harry Kane, maçın skorunu belirledi.
  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...

    İki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte, maç sonunda aralarındaki tartışma sonrası kırmızı kart gördü.
  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...

    Bitiş düdüğünün ardından Antonio Conte, tokalaşırken elini sıkıp bırakmaması ve konuşması üzerine Thomas Tuchel'in üstüne yürüdü.
  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...

    Teknik heyetler ikiliyi zor ayırdı. 
  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...

    Conte ve Tuchel ikilisi kırmızı kart gördü.
  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...

    Premier Lig'deki günün diğer maçında, Nottingham Forest, West Ham United'ı 1-0 yendi.
  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...
  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...
  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...
  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...
  • Son dakika! Chelsea - Tottenham maçında büyük kavga! Conte ve Tuchel...

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