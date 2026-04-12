        CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı

        CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı

        İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiasıyla zimmet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve denetim görevinin ihmali suçlarından işlem yapıldı

        Giriş: 12.04.2026 - 18:59 Güncelleme:
        ANKA'nın haberine göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda, suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilisi, kooperatif yönetim ve denetim kurullarına üye 10 şüpheli hakkında 9 Nisan 2026’da gözaltı kararı verildi.

        Haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9’u yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanamayan 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

        Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu şüpheliler, İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

        Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

        CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

