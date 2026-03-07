Canlı
        Haberler Gündem Politika SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den, Karaman mitinginde açıklamalar | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel Karaman'da miting gerçekleştiriyor

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" mitingi kapsamında Karaman'da, açıklamalarda bulunuyor. Özel'in açıklamasından başlıklar şöyle...

        Habertürk
        Giriş: 07.03.2026 - 14:14
        CHP lideri Özel Karaman'da konuşuyor

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" eylemlerinin 96'ncısı kapsamında Karaman'da, Aktekke Meydanı'nda halka seslendi. Özel, özetle şunları söyledi:

        "Karaman'ın güzel insanları Ermenek'e, Sarıveliler'e, Türkçe'nin başkentine, Karamanoğlu Mehmet Bey'in torunlarına merhaba. Kumpaslara direnmek için geldik. Karaman'a sarılmaya geldik. Karaman'a gireceğiz deyince orası AK Parti'nin kalesidir, dediler. Ama bugün burada bu meydanı görünce, meydana sığmayan Karamanlıları görünce iyi ki Karaman'a gelmişiz. Karaman kimsenin kalesi değildir; milletin kalesidir.

