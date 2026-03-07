CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet iradesine sahip çıkıyor" eylemlerinin 96'ncısı kapsamında Karaman'da, Aktekke Meydanı'nda halka seslendi. Özel, özetle şunları söyledi:

"Karaman'ın güzel insanları Ermenek'e, Sarıveliler'e, Türkçe'nin başkentine, Karamanoğlu Mehmet Bey'in torunlarına merhaba. Kumpaslara direnmek için geldik. Karaman'a sarılmaya geldik. Karaman'a gireceğiz deyince orası AK Parti'nin kalesidir, dediler. Ama bugün burada bu meydanı görünce, meydana sığmayan Karamanlıları görünce iyi ki Karaman'a gelmişiz. Karaman kimsenin kalesi değildir; milletin kalesidir.