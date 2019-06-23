Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON DAKİKA! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Herkese teşekkür ediyorum

Son dakika... CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Son dakika... CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu

Ekrem İmamoğlu

Son dakika... CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Öncelikle bugünkü 23 Haziran'da yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabiki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve İstanbul'a sonuçlar hayırlı olsun. 

Bugün onbinlerce hatta yüzbinlerce diye ifade edebileceğim sandık başında görev yapan sandık başında görev yapan bütün yol arkadaşlarıma, günün kahramanlarına, yüksek seçim kurulunda hizmet eden bütün arkadaşlarıma minnet duygularımı ifade etmek istiyorum. Onlar bugünün demokrasi kahramanıydı. Yaptıkları hizmetleri her zaman güzel bir anı olarak hatırlayacaklar.

 

Ancak şunu da belirtmek isterim ki bugün hali hazırda seçim verileri süreci netleştirmeye dönük oluştursa da, net sonuçlar biliyoruz ki tutanaklarla olur. Sandık görevlisi arkadaşlarıma, kat görevlisi arkadaşlarıma, hukuk sorumlularına, bilişim görevlilerine süreç tamamlanana kadar görev yerlerinde kalmalarını rica ediyorum. Lütfen sandıkları terk etmeyin.  Bu tarihi sorumluluk halen devam etmektedir. 

Çok değerli vatandaşlarımız, biz Türkiye'de demokrasi saatinin her zaman tıkır tıkır çalışmasından yana olanlarız. Demokrasinin saati 31 Mart akşamı çalışmadı. Yaşanan her şeyi tüm milletimiz biliyor. Ama saatleri durdurarak zamanının akışını önleyemezsiniz. Gerçekleri üzerini örterek gizleyemezsiniz. Sandıklardan oy pusulalarının yanı sıra bir de hesap pusulası çıktığını duyurmak isterim. 31 Mart'tan bu yana yapılan haksızlığın hesabı o tanımladığım bir avuç insana kesilmiştir. Bu İstanbul'da herkesin yeni ve ortak bir sayfa açması anlamına geliyor. İstanbul'da artık adalet, eşitlik hoşgörü olacak, kibir ve ötekileştirme bitecek. 16 milyon İstanbullu demokrasiye olan inancımızı, adalete olan güvenimizi perçinlemiştir. Bunu sadece bana oy verenler değil, tüm vatandaşlarımız sağlamıştır.

Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını herkesin gözünde korudunuz. Türkiye'yi yakın coğrafyadaki başka ülkelere benzetmeye çalışan dünyaya da işin aslını öğrettiniz. Teşekkürler sevgili hemşehrilerim. Başta eşime, oğullarıma, kızıma, anneme ve babama, CHP ve İYİ Parti'nin genel başkanlarına, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, il ve ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, CHP ve İYİ Parti örgütlerine, sayıları 150 bini aşan demokrasi ve adalet davasına inanan yürekli İstanbul gönüllülerine. Yanımıza duran tüm partililere, HPD seçmenlerine, MHP seçmenlerine, AK Parti seçmenlerine, DSP seçmenlerine, bu güzel şehirde yaşayan tüm komşularımıza, ister Kürt, ister Türk, ister Çerkez, ister Ermeni, İstanbul'un çocuklarına, annelerimize, ninelerimize, beyefendilerimize, başarılı kampanyayı yürüten kampanya direktörüne, çalışma arkadaşlarına, sevgili basın danışmanıma, sosyal medya ekiplerine, her zaman yanımda olan polis ve koruma ekiplerine, sahada görev yapan yüzbinlerce demokrasi aşığı partililerimize, Türkiye'nin dört bir yanından benimle ve demokrasi mücadelemize şiir yazan, şarkı söyleyen, arayan, soran yurdumun güzel insanlarına ve tabiki tüm 16 milyon İstanbulluya teşekkür ediyorum. Seçimi bir parti, bir grup, bir kişi değil, tüm İstanbullular kazanmıştır. Bunu şu an belki kimse hissedemiyor, göreceksiniz kısa sürede herkes böyle hissedecek. Benim için sandıktan sefer görev emri çıkmıştır. Vatandaş bana İstanbul'u bana yeşil alanlarla doldurma seferberliğini vermiştir. Bu benim hayatımdaki en değerli, en gururlu, en onurlu görevdir. Bu görevi tüm İstanbullulara mahcup olmadan yapmaktan başka gündemim yoktur.

Bu seçim bir çok önyargıyı da yok etmiştir. Biz sevgi ve saygı ortaklığında buluşmuştur. Bugünden sonra her kim, giyimine bakarak, hayat tarzına bakarak bir ön yargı oluşturuyorsa İstanbul ittifakı aklına gelsin. Artık ayrıştırma dönemi bitmiştir. Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık, millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışabilir. Parti merkezlerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemi bitmiştir. Partiler kutsal yapılar değildir, tabu değildir. Partiler bir amaç değildir, hizmette araçtır. Bunu her vatandaşımın duymasını istiyorum. Partiler gibi liderleri de kutsal değildir. Parti başkanı, belediye başkanı, cumhurbaşkanı fark etmez. Liderlerin yeri milletin üstü değil milletin içidir. Milyonlarca oy almak, iltifatlar duymak liderlerin ayaklarını yerden kesmemeli, aksine mahçup etmeli. Rahmetli dedem, makamın büyüdükçe boynun bükülsün derdi. Yolum o yoldur.

23 Haziran seçiminde hem ittifak hem parti adayı hem de bağımsız aday olarak çalışan tüm rakiplerime teşekkür ediyorum. Ben şahsım adına seçim döneminde bana, aileme, partime yönelik sistematik saldırıları elbetteki unutmak istiyorum. O dil bitsin. Yeni sayfayı, yeni dönemi başlatmak istiyoruz. Bu süreçte bu tür davranışta bulunanların hak ettiği cevabı milletimizden alacağını düşünüyorum. Devletin başı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenmekl istiyorum. Depreme hazırlık gibi, daha fazla metro gibi, mülteci sorunu gibi konularda merkezi yönetimin işbirliğiyle çalışmasının önemini görüyoruz. Seçim öncesinde vatandaşa anlattığım yol haritasına uygun olarak sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım ve buna talibim. Bunu tüm İstanbullulara duyuruyorum. Hiçbir siyasi mesele vatandaşımızın refahından, huzurdan, barıştan, sevgi ve saygıdan önemli değildir. Yasal sürecin tamamlanmasının, mazbatanın alınmasının ardından yol haritamızı size sunmak ve görüşlerinizi almak için sizi ziyaret talebimi buradan iletiyuorum. Bu ülkenin buna ihtiyacı olduğunun altını çiziyorum. Vatandaş siyasetçi kavgalarından bıkmıştır. Hizmet ve çözüm beklemektedir.

Millet adına yapılacak hizmetleri engelleme çabasıyla karşılaşırsak, her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. İBB Türkiye'nin en önemli kurumlarından biridir. Bir kez daha vaat ediyorum ki, her ne yapıyorsak olduğu gibi milletin takdirine sunulacaktır. Hiçbir aşaması gizli olmayacaktır.

 Ben artık gece gündüz demeden çok yoğun bir çalışma için sabırsızlanıyorum. Bu tempo içerisinde gücümü vatandaşın güveninden alacağım. En çok da bu şehrin o güzel çocuklarının ve enerjisi yüksek gençlerin duygularından alacağım. 31 Mart'tan sonra her şey çok güzel olacak demiştim, göreceksiniz o da olacak. Her şey bu güzel İstanbul'da çok güzel olacak. Tabiki bu güzel akşamda mutlu olacağız, tabiki bu güzel akşamda sevineceğiz. Sevinmek bir başka kişinin kalbini kırmak anlamına gelmez. Bu bir zafer değil, yeni bir başlangıçtır. Yarın birbirimizin yüzüne bakacağımızı, yarından itibaren 16 milyon vatandaşımıza eşit davranacağımızı ilan ediyorum.

İstanbul'a yeni bir başlangıç, hayırlı uğurlu olsun. İstanbul'da her şey çok güzel olacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika - İstanbul seçim sonuçları açıklandı! YSK'dan sonuçlar geldi! İşte kazanan isim
GÜNDEMİstanbul 'İmamoğlu' dedi
İstanbul'un ilçelerinde en çok oyu kim aldı?
GÜNDEMHangi ilçede kim önde? Nefes kesen yarış...
Suruç'ta 4 terörist yakalandı
GÜNDEMSuruç'ta 4 terörist yakalandı
AK Partili Bülent Turan: Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir
GÜNDEMAK Partili Turan: Milletimizin takdiri her şeyin ...
AA açıkladı: İstanbul seçim sonuçları! 23 Haziran İstanbul seçimleri son durum! İstanbul'da kim kazandı?
GÜNDEMEkrem İmamoğlu mu kazandı?
FETÖ'nün askeri mahrem imamı Trabzon'da yakalandı
GÜNDEMFETÖ'nün askeri mahrem imamı Trabzon'da yakalandı
İstanbul seçim son durum! İstanbul kim kazandı? 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika YSK
GÜNDEMİstanbul seçim son durum
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan seçim değerlendirmesi
Son dakika HABERİ! Binali Yıldırım: İmamoğlu'nu tebrik ediyorum
GÜNDEMBinali Yıldırım'dan açıklama
HT Stüdyo'da Seçim Özel Canlı Yayını!
GÜNDEMHT Stüdyo'da Seçim Özel Canlı Yayını!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X