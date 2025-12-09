CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM'ye (Parti Meclisi) sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım."