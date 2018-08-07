CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için toplanan imzalarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. "24 Haziran seçimlerinde 15 milyon oy almış bir arkadaşımızın kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez" diyen Tüzün, "Toplam 1030 delegemizin 630'u, notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 delege kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 60'ı kurultay istemekte, değişim istemektedir" şeklinde konuştu.



Tüzün'ün açıklamaları şöyle;



Eğer hemen yerel seçim öncesi merkez yönetim kurulu değişiyorsa, kurultay da yapılabilir. Bir delege notere ne için imzaya gider? Temel sebep, olağanüstü kurultay çağrısına imza atmaktır.

Toplam 1030 delegemizin 630'u, notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 delege kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 60'ı kurultay istemekte, değişim istemektedir.

Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş, biz bunu görmek istiyoruz. Çağrı heyetinden bir temsilcinin olduğu toplantı düzenlenerek bunun yapılması gerekiyordu ancak yapılmadı. Başta yöneticilerimiz ve genel başkanımız olmak üzere, önümüzdeki günlerde MYK sonrası mutlaka bir açıklama yapılacaktır.

Sonuç itibariyle bu kurultayın toplanması için sayın genel başkanımızın bir açıklama yapacağını ve bu açıklamadan sonra bizlerin de yol haritamızı belirleyeceğini belirtmek isterim.

24 Haziran seçimlerinde 15 milyon oy almış bir arkadaşımızın kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez. Bizim tüzüğümüz gereği en yetkili organımız kurultaydır. Çağrı heyeti ve sayın İnce'nin böyle bir düşüncesi yoktur ama delege arkadaşlarımız bireysel olarak böyle bir müracaat yaparlarsa bizim diyeceğimiz bir şey yoktur.

"DÖRT LASTİĞİN İKİSİ PATLAMIŞSA..."

Dört lastiğin ikisi patlamışsa o otomobilin yol alması mümkün değildir. Delegelerimizin 50+1'i kurultay talebini beyan etmiştir.

İnanıyorum ki genel başkanımız bu çağrıya sessiz kalmayacak ve MYK sonrası gerekli açıklamayı yapacaktır.

(İmzasını geri çekenler) Kaç kişi olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Sadece beyan edildi. 21 olabilir, 31 olabilir.

NE OLMUŞTU?

24 Haziran seçimlerinde CHP yüzde 22,6 oy aldı. Seçimin ardından partinin başarısız olduğunu düşünen Çağrı Heyeti partinin olağanüstü kurultay yapması gerektiği görüşünde birleşerek Genel Merkez'e çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise, Çağrı Heyetinin kurultay teklifine, 'Yerel seçimlere odaklanalım' diyerek olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Çağrı heyeti yeterli imza sayısını toplamak için harekete geçti. Süreç sonunda geçtiğimiz perşembe günü Genel Merkez'e imzalar teslim edildi. CHP PM Üyesi Gaye Usluer, "630 imza teslim ettik, kurultay yapılmalı" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, " 618 imza teslim edildi. İçinde yetersiz evraklı imzalar ve mükerrer olanlar var" dedi. Yeterli imzaların teslimi için son süre ise dün 17.00'da doldu. CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada geçerli imza sayısının 569 olduğu söylenerek, "Salt çoğunluk sağlanamadı, kurultay yok" denildi. Çağrı Heyeti ise imza sayıları ile oynandığını öne sürdü.

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