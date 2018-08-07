SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
CHP son dakika
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son dakika: CHP'li Tüzün'den kurultay açıklaması

Son dakika! CHP'li Tüzün'den kurultay açıklaması

Son dakika... CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün kurultay çağrısını yineledi. Tüzün süreçle ilgili yaptığı açıklamada, "Toplam 1030 delegemizin 630'u notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 delege kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 60'ı kurultay istemekte, değişim istemektedir." dedi

07.08.2018 - 15:41 | Güncelleme:

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, kurultay için toplanan imzalarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. "24 Haziran seçimlerinde 15 milyon oy almış bir arkadaşımızın kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez" diyen Tüzün, "Toplam 1030 delegemizin 630'u, notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 delege kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 60'ı kurultay istemekte, değişim istemektedir" şeklinde konuştu.

Tüzün'ün açıklamaları şöyle;

Eğer hemen yerel seçim öncesi merkez yönetim kurulu değişiyorsa, kurultay da yapılabilir. Bir delege notere ne için imzaya gider? Temel sebep, olağanüstü kurultay çağrısına imza atmaktır.

Toplam 1030 delegemizin 630'u, notere gidip bu beyannameyi imzalamışsa geriye 400 delege kalmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 60'ı kurultay istemekte, değişim istemektedir.

Ne kadar arkadaşımız imzasını geri çekmiş, biz bunu görmek istiyoruz. Çağrı heyetinden bir temsilcinin olduğu toplantı düzenlenerek bunun yapılması gerekiyordu ancak yapılmadı. Başta yöneticilerimiz ve genel başkanımız olmak üzere, önümüzdeki günlerde MYK sonrası mutlaka bir açıklama yapılacaktır.

Sonuç itibariyle bu kurultayın toplanması için sayın genel başkanımızın bir açıklama yapacağını ve bu açıklamadan sonra bizlerin de yol haritamızı belirleyeceğini belirtmek isterim.

24 Haziran seçimlerinde 15 milyon oy almış bir arkadaşımızın kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez. Bizim tüzüğümüz gereği en yetkili organımız kurultaydır. Çağrı heyeti ve sayın İnce'nin böyle bir düşüncesi yoktur ama delege arkadaşlarımız bireysel olarak böyle bir müracaat yaparlarsa bizim diyeceğimiz bir şey yoktur.

"DÖRT LASTİĞİN İKİSİ PATLAMIŞSA..."

Dört lastiğin ikisi patlamışsa o otomobilin yol alması mümkün değildir. Delegelerimizin 50+1'i kurultay talebini beyan etmiştir. 

İnanıyorum ki genel başkanımız bu çağrıya sessiz kalmayacak ve MYK sonrası gerekli açıklamayı yapacaktır.

(İmzasını geri çekenler) Kaç kişi olduğunu gerçekten bilmiyoruz. Sadece beyan edildi. 21 olabilir, 31 olabilir.

 

NE OLMUŞTU?

24 Haziran seçimlerinde CHP yüzde 22,6 oy aldı. Seçimin ardından partinin başarısız olduğunu düşünen Çağrı Heyeti partinin olağanüstü kurultay yapması gerektiği görüşünde birleşerek Genel Merkez'e çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi ise, Çağrı Heyetinin kurultay teklifine, 'Yerel seçimlere odaklanalım' diyerek olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Çağrı heyeti yeterli imza sayısını toplamak için harekete geçti. Süreç sonunda geçtiğimiz perşembe günü Genel Merkez'e imzalar teslim edildi. CHP PM Üyesi Gaye Usluer, "630 imza teslim ettik, kurultay yapılmalı" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, " 618 imza teslim edildi. İçinde yetersiz evraklı imzalar ve mükerrer olanlar var" dedi. Yeterli imzaların teslimi için son süre ise dün 17.00'da doldu. CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada geçerli imza sayısının 569 olduğu söylenerek, "Salt çoğunluk sağlanamadı, kurultay yok" denildi. Çağrı Heyeti ise imza sayıları ile oynandığını öne sürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 6
  • Misafir 13 dakika önce
    yapın kurultayı kaybeden çekilsin
  • Misafir 15 dakika önce
    akp'yi en cok memnun eden iki parti chp ve mhp'dir.
  • Misafir 17 dakika önce
    1000 oyum olsa birini vermem ince ye
Tüm yorumları göster(6)
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X