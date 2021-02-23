Kılıçdaroğlu'ndan Gara ve Albayrak eleştirisi 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. "Ülkeyi 19 yıldır yöneten iktidar ülkeyi nereye taşıdı" diye sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, "Hal huzur içinde yaşamak istiyorsak bunun sebebini araştırmamız lazım. Neden bir ekonomik buhranın eşiğine geldik. Hangi siyasal partiler Türkiye’nin geleceğini düşündü öneriler getirdi. Ama hangi parti “Dediğim dedik” diyerek ülkeyi bu hale getirdi. Ülkemize, ailemize, çocuklarımıza karşı sorumluluk duyuyorsak bunu masaya yatırmak zorundayız. Evde, lokantada, tarlada, sokakta, caddede konuşmak zorundayız. Oturup konuşamazsak kimin haklı, kimin haksız olduğunu nasıl göreceğiz. Ülke bir ekonomik buhranla karşı karşıyaysa, on milyonlarca kişi işsizse, üniversite mezunları iş bulamıyorsa, oturup düşünmek zorundayız. 19 yılda ne oldu da Türkiye bu hale geldi? Her birimize sorumluluk düşüyor, sadece CHP'lilere değil, bu ülkede sandığa gidip oy kullanan herkese sorumluluk düşüyor. Eğitim sistemine bakın, yakında sınavlar olacak. Nasıl bir eğitim sistemi. 2 milyon 658 bin 40 öğrenci EBA'ya ulaşamıyorsa ne sınavı yapacaksınız? 'Eğitimde tasarruf yapıyoruz' diyorlar, tasarruf yapacaksan Saray'dan başlayacaksın" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Sorumluluk üstlenmiyorsunuz, yönettiğiniz devleti suçluyorsunuz. Tek başına devleti yöneten kişi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni beceriksizlikle suçluyor. Aklın, mantığın alacağı şey değil. Nasıl bir siyasi yapıyla karşı karşıya olduğumuzu bilmeniz için anlatıyorum. Böyle bir anlayışla Türkiye'ye hayır gelmez" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLER

"Her alanda sorun yaşıyoruz" diyen CHP lideri, "Ekonomide, dış politikada ciddi sorunlar yaşıyoruz. Hangi ülkeyle dostluğumuz var, hangi ülkeyle barış içindeyiz? Emevi Camisi'nde namaz kılacağız diyorlardı şimdi 3 milyon 600 bin Suriyeli bizim camilerimizde namaz kılıyor. Ne işimiz vardı, Suriye ile kavgaya? Suriye'ye girdiniz, 40 milyar dolar para harcadınız; esnafa, çiftçiye, sanayiciye harcansaydı ne olurdu? Esip gürlemenin bir anlamı yok. Doğrulara tahammül edemiyorlar. Dillerinden hakareti ayırmıyorlar. Devlet böyle yönetilmez" dedi.

TUTUKLU HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleştirilmiş sınıflar var, ikili eğitim var. Milli Eğitim'e gelince para yok, niye yok. Bu ülkenin insanları çocuklarını güzel bir okula niye göndermesin? Bir kişinin dediğiyle devlet yönetilmez. Kim adaletsizliğe uğradıysa, ona destek vermek zorundayız. Hava Harp Okulu öğrencileri var, 15 Temmuz'dan sonra bunları içeri aldılar. Öğrenci bunlar, askeri kampta eğitim yapıyorlar. Komutanları talimat vermiş, öğrenci ne yapabilir? Şimdi bunlar müebbet hapisle yargılanıyorlar. Bazı komutanları 15 yıl hapis. 'Bize emri veren komutanı çağırın, tanık olarak dinleyin' diyorlar, mahkeme çağırmıyor. 'Mağdur olan vatandaşları çağırın' diyor vatandaşlar 'Biz bir zarar görmedik' diyor. Bunlar 35-40 kişilik koğuşlarda yatıyorlar. Aileleri perişan, bunlar da perişan. Kim haksızlığa uğrarsa biz de yanında olacağız."

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeleye değinen Kılıçdaroğlu, "Terörü, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan hiç kimse savunamaz. Terörü bir insanlık suçu olarak değerlendirdik. Masum insanların öldürülmesi asla kabul edilemez. Terör dünyanın neresinde olursa olsun, ortak tavır takınılması lazım. Terör kimden, nasıl gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Terörle mücadele ettiler de karşı çıkan oldu mu?" ifadelerini kullandı.

GARA OPERASYONU

"Terörün finans kaynakları kesmek için çaba harcandı mı? Terörle mücadele sadece teröristi öldürmek değildir. Bu çözmüyor olayı" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gara'da bir operasyon yapıldı. Geldiler bilgilendirdiler. Daha sonra geçen haftaki grup toplantısında 5 soru sordum. Bu insanlarımız ölmeyebilirdi. Kendi seçimin için oy ver diye mektup alıyorsun, 13 vatandaşımız için mektup almıyorsun. İstanbul seçimleri şehitlerimizden daha mı önemliydi? 'Bu operasyon başarısız oldu' diyen sensin. Başarısız olduysa bunun bir sorumlusu var, o da sensin. Hiçbir asker, hiçbir görevli bu operasyonu kabul etmiyor. Biz bunları söyledik, bir sürü hakaretler. Bu sorulara hala cevap almış değilim. Beyfendi, millet bu sorulara cevap bekliyor. Cevap veremiyorsun. Başarısız olduysan neden başarısız oldun açıkla. Kendi sorumluluğundan kaçıyor. Mısır'da öldürülen Esma için ağladı, 16 şehidimiz için güldü. Aklım almıyor. Ben bunları söyleyince bütün hakaretleri yapıyor. Devlet yönetilmiyor.

BERAT ALBAYRAK TARTIŞMASI

Devletin yönetilmediği sadece burada değil, ekonomide de... Damadı getirdi, bakan yaptı. Hazine'yi, Merkez Bankası'nı, Varlık Fonu'nu teslim etti. Kayınpeder, damat götürüyorlar. 128 milyar doları sattılar. Buharlaştı. Sorduk. 128 milyar doları kime sattın, cevap yok. Meclis'te araştırma önergesi verildi reddedildi, kendisine milliyetçi diyen parti de reddetti. 899 milyar Türk Lirası ediyor. Sıradan bir rakam değil. Nereye gitti 128 milyar dolar? Damat yok ortada, damadı görevden aldı. Televizyon kanalları, gazeteler yazamadı. 128 milyar dolar sorulunca damadı savunuyor. Ne başarı, 128 milyar doları peşkeş çekeceksiniz, başarı. Başarıysa niye görevden aldın, alma görevden. Onu görevden aldın, 128 milyar doları peşkeş çeken Merkez Bankası Başkanı'nı niye görevden aldın?"