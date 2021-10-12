Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin yol temizliğine ihtiyacı var 0:00 / 0:00

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu, "Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, adaleti arayan avukatlar neden hapiste. Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyaç var. Kinle, öfkeyle devleti yönetmeyeceğiz. Türkiye'nin süratle buradan çıkması lazım" dedi.

"Türkiye'yi bu hale kim getirdi" diye soran Kılıçdaroğlu, "Benim yetkim yok ama bize yetkiyi vereceksiniz, dostlarımızla bu ülkede nasıl bir bahar havası estireceğimizi göreceksiniz. Gerçekten bahar havası estireceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Kimseye kötülük yapmayacağız" diye konuştu.

KAĞIT TOPLAMA İŞÇİLERİ

Kılıçdaroğlu, "Kağıt toplayan evlatlarımız. Bir yerde depoluyorlar, satıyorlar, ailelerine gelir sağlıyorlar. Depoları basıldı, kağıtları ellerinden alındı, satıldı, para başkalarına verildi. Bunlarda akıl, ahlak var mı? Birisi bana derdini anlattı; atama bekleyen öğretmenim. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Birileri benim emeğimi hiçe sayıyorsa ben bir sıkıntı duyuyorum. Sen sıkıntı duymuyorsun, zorluklarla mücadele ediyorsun. Birileri emeğini elinden almak istiyor. Biz onların yanında olacağız. Ne yapsınlar; uyuşturucu mu satsınlar. Alın teriyle çalışıyorlar. Sarayda oturan zat sen devleti yönettiğini zannediyorsan sosyal güvenliğini sağlamalısın" ifadelerini kullandı.

3600 EK GÖSTERGE

"Mazlumun ahı indirecektir şahı" diyen Kılıçdaroğlu, "Kendisini şah görenler mazlumların karşısında demokratik yollarla nasıl düştüklerini görecekler" dedi.

3600 ek gösterge konusuna da değinen CHP lideri, "3600'ü her seferinde söyledik, emeklilere ikramiye gibi. En sonunda Erdoğan söyledi vereceğim diye. Sonunda sözümüzü dinlemeye başladı, iyiye işaret. Sen yaparsan milletvekillerimiz evet diyecek. 3600 sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim. Herkes dinlesin; öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlileri, infaz koruma memurlarına 3600'ü vereceksiniz, vermezseniz söke söke alacağız. EYT'lilerin de haklarını teslim edeceğiz. Yapıyorsan yap. Onların da sorunlarını çözeceğiz" diye konuştu.

"1 YILDA ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZA 31 KEZ ZAM YAPTILAR"

Ekonomik sorunlara değinen CHP lideri, "Bunlar kışa hiçbir hazırlık yapmamışlar. Tefeciye tamam para veriliyor. 9 ayda ödedikleri faiz 124 milyar lira. 9 ayda vatandaşa sadece zam verdiler. Bir ülkenin nasıl yönetileceğini bilmiyor. Bir numaralı hedef üretim olmalı, üretmiyorlar. 128 milyar dolar böyle gitti. 2021'in ilk 5 ayında 1 milyon 525 bin hanenin elektriği kesildi. İlk 5 ayda 674 bin hanenin doğalgazı kesildi. AK Parti ve MHP'nin hiç umurunda değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz her türlü fedakarlığı yaptık" sözlerini eleştiren CHP lideri, "Milletin yararına hangi fedakarlığı yaptın? Elektrik, doğalgaz, yiyecekte, içecekte hangi faydayı getirdin? 1 senede elektrik, doğalgaz ve akaryakıta 31 kez zam yaptılar" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bir an önce sandığı getir, milleti perişan ediyorsun. Yönetemiyorsun, yöneteceğiz" dedi.

"Erdoğan Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur" diyen CHP lideri, "Demokrasinin, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi önündeki en büyük takozdur. Her şeyi engelliyor. İnsanlarımızı kışı huzur içinde geçirmesini istiyoruz. Bir fon kur. 5'li çetenin her biri 1'er milyar dolar para versin. 'Ben de 13 uçağımın 12'sini satacağım. Hiç kimsenin elektriği, doğalgazı kesilmesin, hiçbir evde çocuklar üşümesin istiyorum' diyeceksin" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Pandora Papers'ı işaret ederek, "Vergi cennetlerinden gelen milyonları vergilendireceğim' diyeceksin. 'Vergi cennetleri bilmiyorum' diyebilir, o zaman bana telefon edeceksin. Yarım saat içinde sana göndereceğim" dedi.