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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP lideri Özgür Özel'den Suriyeli mesajı | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özgür Özel'den Suriyeli mesajı

        CHP lideri Özgür Özel, "Dünya para vermeye, Avrupa işbirliğine hazır, madem Esad gitmiştir, herkes memleketine dönecektir. Senin sözlerinle söylüyorum 'bizim yoksulumuz bize yeter'" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 13:37 Güncelleme: 24.12.2024 - 14:12
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        Özel'den Suriyeli mesajı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

        "Bu çağda, bu teknolojide, bu eğitimde; dünyanın çok az ülkesinde böyle kazalar, patlamalar ve böylesine hiç yoktan ölümler olmuyor. Kimsenin evladı, annesinin birazdan çalıştığı yerde 11 arkadaşıyla havaya uçacağını hak etmiyor. Türkiye'de böyle acılar yaşanıyor ve yaşanmaya devam edilecek.

        22 yıldır sendikalar burada işçi sağlığı, iş güvenliği diyor. 22 yılda 34 bin kişi iş kazalarında hayatını kaybetmiş. AK Parti iktidarında 113 Soma faciası olmuş. Buradaki sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Aileleri müsterih olsunlar, acıları hep birlikte yaşayacağız. Bu işin sorumluları ortaya çıkana kadar takip edeceğiz.

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        İSMET PAŞA'YI RAHMETLE ANIYORUZ

        Yarın Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanı, 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü vefatının yıldönümünde anacağız. Batı cephesinin kahraman komutanının, büyük bir diplomatı, çok partili sisteme geçildiğinde yönetimi devretmemeyi aklından geçirmemesiyle, sırf 2. Dünya Savaşı'na ordumuzu sokmamasıyla, bu ülkeyi felakete sürüklememesiyle ne kadar övünsen az olacaktır. Onunla CHP'liler hep övünüyorlar. Ama ülkeyi yönetenler, Atatürk'e laf söyleyemeyip onunla saldırıyorlar. İsmet Paşamızı grubumuzdan bir kez daha hürmetle ve rahmetle anıyoruz.

        SOSYALİST ENTERNASYONEL TOPLANTISINDA SURİYE GÜNDEMİ

        Yaptığımız bütün temaslar Avrupa'nın maddi kaynakları harekete geçirmekte hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını ancak Erdoğan'ın elverişli alanları terk etmek istemediklerini söylüyorlar. Suriye'nin askeri ve siyasi istikrara kavuşması, yaşanabilir hale getirilmesi ve tüm sığınmacıların ülkelerine döneceği bir takvim belirlenmesi gerekiyor. Vatandaşı dini inancını sömürerek kabul ettirmeye çalışıyor. Bulgaristan'dan soydaşlar gelirken milleti gayri ahlaki işlere bulaştığını söyleyecek kadar çirkinleşirken, şimdi Suriyelileri dayatmaya çalışıyor.

        Dünya para vermeye, Avrupa işbirliğine hazır, madem Esad gitmiştir, herkes memleketine dönecektir. Senin sözlerinle söylüyorum 'bizim yoksulumuz bize yeter'.

        SİLİVRİ ZİYARETİ

        Ahmet Özer 55 gündür tutuklu. Diğer kayyum atanan belediye başkanları tutuksuz yargılanırken, Ahmet Özer'e uygulanan düşman hukukunu bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Önce hukuksuz gözaltı, sonra yalancı gizli tanık. Şimdi delil arayışına girişmişler. Ahmet Özer'in bugünden itibaren 20 yıl geriye dönük tüm telefon kayıtlarını istemişler. Herkesin güvenlik taramalarını yapmışlar. Gözümüz üzerinde meselenin. Yazılamayan iddianame gelecekte bu kumpası yapanların iddianamesine girecek."

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