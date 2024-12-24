CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bu çağda, bu teknolojide, bu eğitimde; dünyanın çok az ülkesinde böyle kazalar, patlamalar ve böylesine hiç yoktan ölümler olmuyor. Kimsenin evladı, annesinin birazdan çalıştığı yerde 11 arkadaşıyla havaya uçacağını hak etmiyor. Türkiye'de böyle acılar yaşanıyor ve yaşanmaya devam edilecek.

22 yıldır sendikalar burada işçi sağlığı, iş güvenliği diyor. 22 yılda 34 bin kişi iş kazalarında hayatını kaybetmiş. AK Parti iktidarında 113 Soma faciası olmuş. Buradaki sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Aileleri müsterih olsunlar, acıları hep birlikte yaşayacağız. Bu işin sorumluları ortaya çıkana kadar takip edeceğiz.

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İSMET PAŞA'YI RAHMETLE ANIYORUZ

Yarın Kurtuluş Savaşı'mızın kahramanı, 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü vefatının yıldönümünde anacağız. Batı cephesinin kahraman komutanının, büyük bir diplomatı, çok partili sisteme geçildiğinde yönetimi devretmemeyi aklından geçirmemesiyle, sırf 2. Dünya Savaşı'na ordumuzu sokmamasıyla, bu ülkeyi felakete sürüklememesiyle ne kadar övünsen az olacaktır. Onunla CHP'liler hep övünüyorlar. Ama ülkeyi yönetenler, Atatürk'e laf söyleyemeyip onunla saldırıyorlar. İsmet Paşamızı grubumuzdan bir kez daha hürmetle ve rahmetle anıyoruz.